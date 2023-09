El viacrucis de la familia Ferrer en Soledad para recuperar su patrimonio

La pesadilla de dos hermanas que heredaron un terreno en la colonia El Morro no ha concluido y es que luego de detectar a vivales que no solo lo invadieron tras la muerte de quien aparecía como albacea, sino que también los comercializaron, ahora cayeron en manos de estafadores, quienes se acercaron a ellas y sus familias ofreciendo servicios de consultoría legal e inmobiliaria, quienes cobraron 48 mil pesos por sus servicios y se apoderaron de documentación importante.

Juana María Olivo | El Sol de San Luis

De acuerdo a Héctor Hugo Ferrer Álvarez, hijo de una de las afectadas, los presuntos estafadores originarios de la ciudad de Guadalajara, se presentaron cuando su familia estaba por recuperar los predios, quienes ya contaban con un fallo a su favor y estaban en la fase final del proceso, sin que pudieran resolver nada, quienes ahora amenzazan a su familia con el argumento de tener documentación sobre el caso, que pudiera afectarles.

El afectado explicó que aunque las personas se acercaron a ellos prometiedo concluir el caso contando con el apoyo de jueces de la ciudad de Guadalajara, para al finalizar convertirse en asesores inmobiliarios y poder comercializar dichos lotes, eso nunca ocurrió, aunque si cobraron un total de 48 mil pesos, los cuales les fueron entregados en parcialidades por los afectados, a quienes solo les dijeron al final que no podian concluir el proceso, debido a que su tia Macaria Alvarez Lucio había dedido los derechos del predio, una situación que no informaron desde el inicio y de la cual no realizaron níngun tipo de trámite para poder avanzar en el caso.

“Al tratar de recuperar los terrenos, en donde ya se lleva a cabo la construcción de inmuebles, se acercaron unas personas que supuestamente tienen servicios de consultoría legal e inmobiliaria a ofertar su trabajo, dicho de esto accedimos como familia y desafortunadamente resultó ser motivo de estafa , estás personas llevan tiempo en el estado y son originarias del Estado de Jalisco, se acercaron con la promesa de brindarnos acompañamiento juridico y promoción inmobiliario, pero fue falso, no hicieron nada y solo cobraron, ahora mi preocupación son las amenazas” dijo Héctor Hugo Ferrer a El Sol de San Luis.

Quien explicó que se presentaron con su familia asegurando que cuentan con cédula profesional y registro como personas morales ante el SAT, pudiendo expedir factura sobre los ingresos que solicitan, cosa que aseguró no es verdad, pues no existe como tal la razón social con la que se presenta, refiriendo que incurren en el delito de fraude e incluso la suplantación de profesión por lo que ya se presentaron las denuncias correspondientes, con la finalidad de que la autoridad actue.