El Sol de San Luis celebra el 71 aniversario de su vida sindical

El 71 Aniversario del Sindicato Único de Trabajadores de Cía. Periodística El Sol de San Luis, fue ocasión para una convivencia más allá de las paredes de la empresa, trabajadores sindicalizados, administrativos y de confianza compartieron el pan y la sal para celebrar la vida sindical que mantiene a Organización Editorial Mexicana (OEM) como líder en el país.

Durante 71 años de presencia en el estado, El Sol de San Luis ha caminado acompañado por el Sindicato Único de Trabajadores, que encabezado por Bertha Escalante González celebró este sábado un año más de trabajo en defensa de los derechos laborales de los agremiados.

Como invitados de honor, acompañaron a los trabajadores el director de El Sol de San Luis Ricardo Ortega Camberos, y César Lara Rocha, secretario general del Comité Directivo Estatal de la Confederación Regional Obrero Mexicana (CROM), quien en su mensaje destacó la importancia de que empresa y sindicato trabajen de forma coordinada y colaborativa, pues destacó que “una empresa que no tiene una buena dirección y una empresa que no tiene un buen sindicato, no tiene un futuro cierto; si todos hacemos equipo, a la empresa le va bien, y eso nos permite tener una estabilidad, un trabajo estable, nos permite estar en paz con nosotros y nuestras familias, al final del día es lo que buscamos y lo que hemos construido a lo largo de estos 71 años”.

Igualmente, exhortó a las y los trabajadores a colaborar con el sindicato, “el sindicato somos todos, lo hacemos todos y lo construimos todos, y en la medida que aportamos hacemos que ese sindicato sea bueno o malo, crezca o se debilite, y si es un sindicato como el de El Sol de San Luis: serio, fuerte y profesional, ha permitido el desarrollo y construcción de lo que hoy es El Sol de San Luis en el estado”.

Agradeció al Sindicato Único de Trabajadores de El Sol de San Luis ser parte de la CROM, y señaló que esta central obrera ha dado acompañamiento para ayudarlo a crecer, lo cual se ve reflejado en el Contrato Colectivo de Trabajo y los beneficios que se han logrado a favor de los trabajadores cada año, así como de la atención a las inquietudes que se presentan al interior de la empresa, “eso permite que haya estabilidad, que haya un sindicato activo que nos permita crecer y ayudar a la administración a crecer”.

La secretaria general del Comité Directivo del sindicato, Bertha Escalante, invitó a los trabajadores a continuar con esfuerzo, profesionalismo y dedicación en el desempeño de sus labores, y a participar de forma activa en el sindicato para que éste tenga la fortaleza para continuar con el desarrollo de sus funciones lo mejor posible, y que éste sea un año más, de muchos por venir.

Posteriormente se dio paso a una rifa de regalos para premiar el trabajo y dedicación de cada uno de los agremiados, quienes hacen posible cada día, dar cuenta del acontecer en San Luis Potosí, desde quienes van tras la noticia, la ilustran, la plasman en papel y llevan el periódico hasta su punto de venta más cercano.

Este festejo fue posible gracias a la colaboración de aliados de El Sol de San Luis: las y los diputados Emma Idalia Saldaña, Yolanda Cepeda Echavarría, Rubén Guajardo Barrera presidente de la Junta de Coordinación Política, y Ulices Mendoza Padrón presidente de la Mesa Directiva del Congreso; el Instituto de Migración y Enlace Internacional (IMEI); la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco); Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez; la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur); el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac); el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE); la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC); el Instituto de Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit); el Comité Operativo Municipal de Movimiento Ciudadano; la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP); la Asociación de Empresarios del Entretenimiento; Maximino Jasso Padrón, director de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos en San Luis Potosí; Jaime Chalita Zarur, candidato al Senado de la República; Casa Blanca steak and wine; vitivinícola Casa Fronda; Productos Don Tacho, Canel’s, Embotelladora Coca-Cola, helados San My, y Hotel Boutique Margarita.