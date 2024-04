El regreso de la rabia, una posibilidad para San Luis Potosí: activista

Hay más de 350 mil perros abandonados en las calles de la zona metropolitana y el número va en ascenso, con ello es probable que regrese la rabia a San Luis Potosí, consideró la fundadora del albergue Santa Martha, Margarita Pizzuto, quien advirtió que esto es posible porque ya existen otras enfermedades que se han generado por estos animales.

“Ya llevamos 15 años como Asociación Civil y vamos a cumplir 13 como lugar como estancia, pero Santa Martha es un proyecto grande que fue creado con objetivos, como el de disminuir la sobrepoblación canina de las calles de manera humanitaria, o sea, con esterilizaciones, pero tienen que ir con un plan educativo, si nosotros vamos a esterilizar y simplemente lo hacemos mecánicamente no, no va a surtir el efecto que queremos que se haga si no se dice a todas las personas que es lo que tratamos de hacer para evitar casos de zoonosis”.

Para ella es preocupante que cada vez se observan más enfermedades transmisibles al humano por animales, sobre todo porque las autoridades de sanidad y de gobierno no alertan de ello “lo vemos en las comunidades, en todos lados niños con problemas estomacales, ya hay Rickettsia en humanos y rabia, “hay un caso en Colima, tenemos que cuidarnos, también hay agresiones de perros. Si hay un descontrol en las calles de tanto perro, hay mucho abandono porque no hay una cultura o más bien hemos estado en una cultura errónea”.

Patricia Calvillo / El Sol de San Luis

Al reiterarle el cuestionamiento de que regrese la rabia, señaló que no sólo está presente esa posibilidad, sino de que regresen muchas enfermedades “y de hecho ya las hay, yo no sé por qué no se dice, pero la garrapata es una enfermedad, es mortal para el perro como para el humano, se llama rickettsia, se ha visto esta enfermedad en las comunidades, hay personas que mueren no saben por qué y es porque hay mucha garrapata. Los perros que esterilizamos la mayoría tiene garrapatas”.

Margarita Pizzuto solicitó a los potosinos que no permitan el descontrol de los canes en las calles y que sean más responsables al momento de adoptar un animalito de este tipo “porque son demasiados, son demasiados perros los que hay por todos lados, en cerros, en la periferia, en los fraccionamientos, en la ciudad, en todos lados, entonces, si hay posibilidades de que pueda haber una epidemia de rabia, sigue habiendo”.

Inclusive se ha percatado de enfermedades en la piel de los niños que habitan y laboran los basureros como el de Peñasco, “tienen enfermedades de piel porque andan perros con sarna que la gente tira como basura y, bueno, es un problema de salud pública, no me explico por qué no se le toma así y se le avisa a la ciudadanía”.

Recomendó a las autoridades darse una vuelta por Cerro de San Pedro, Los Gómez, Villa de Zaragoza, porque ahí se han detectado serias enfermedades en la gente “porque hay irresponsabilidad, necesitamos una buena empapada de cultura de información sobre todo o relacionado en el manejo de las heces de nuestros animales”.

Finalmente cabe añadir que esta Estancia para el Perro Abandonado Santa Martha, A. C., es una organización para perros que se localiza en La Florida y que actualmente va a ser apoyada consiguiendo donativos en el evento “Bodas de Ensueño Expo 2024 con causa” que organiza la empresaria potosina Patricia Elizabeth Véliz Alemán.