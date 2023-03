Economía e inseguridad, principales retos de la mujer al buscar vivienda

Los temas de ingresos económicos y seguridad, son de las principales dificultades que enfrentan las mujeres para vivir solas, esto de acuerdo a una encuesta realizada por el portal de venta de viviendas “Inmuebles24”.

Con motivo del Día de la Mujer que se conmemora el 8 de marzo, Inmuebles24 realizó una encuesta entre las usuarias del sitio para conocer las tendencias en relación con la vivienda. Destacan datos como el que, sólo el 20% vive sola y el 49% vive con su pareja o pareja e hijos, y el 17% vive solo con sus hijos.

Norma Rivera | El Sol de San Luis

De las mujeres encuestadas que viven con hijos, pareja o familia, el 27% aseguró que no tendrían problema en irse a vivir solas pero no está en sus planes, y por otro lado, el 23% de ellas ya lo hicieron y no les gustó la experiencia.

A un 19% le gustaría vivir solas pero no ha logrado concretarlo al no encontrar el inmueble adecuado y/o no poder hacer frente a los gastos que implica. Además, entre las mayores dificultades de vivir sola, 53% piensa que está el afrontar todos los gastos, mientras que el 40% menciona la seguridad.

De acuerdo con los resultados de la encuesta, se identifican dos momentos de vida en los que las mujeres se van a vivir solas: el 38% lo hizo entre los 22 y los 30 años de edad, y otro 38% lo hizo después de los 31 años y antes de los 56 años; con estos parámetros de edad se induce que podría ser cuando empiezan a trabajar y después de una separación de pareja.

Para quienes se interesan por vivir solas, el tipo de inmueble más elegido para alquilar o comprar sería un departamento con 41%, otro 27% optaría por una casa privada, y 21% buscaría una casa independiente.

Ante la pregunta de cómo comprarían su vivienda, el 44% dijo que usaría un crédito hipotecario de banco, y un 19% usaría crédito Infonavit. Quienes ya son propietarias de una vivienda dijeron que se apoyaron en un crédito (43%) y el 24% dijo tener ahorros suficientes para hacerlo.