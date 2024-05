Diputada renuncia al PAN y ahora hace campaña con Ruth González

Luego de 30 años de militancia, la diputada Liliana Guadalupe Flores Almazán renunció al Partido Acción Nacional (PAN) para sumarse a la campaña al Senado de la República de la candidata Ruth González por el Partido Verde Ecologista de México.

Al quedar fuera de cualquier posibilidad de ser candidata del PAN a un cargo de elección popular y no tener ningún tipo de diálogo con la dirigencia del partido, la legisladora decidió hacer oficial su renuncia a ese partido y participar en otro proyecto político.

“Estoy ya integrándome a apoyar esta campaña que es muy congruente, sobre todo que considero que va a ser de apoyo al menos para los municipios del distrito que hoy estoy representando. Me gusta la política, me gusta hacer política, me gusta porque creo que la política es la coincidencia de voluntades a favor del bien común”.

Dijo la diputada que “estoy segura que así como yo, se han estado uniendo muchísimas más personas, muchísimas más figuras de gran peso y que este próximo día 2 saldrá avante esta candidatura y tendremos senadora”.

“Estaré visitando definitivamente a los amigos, a los liderazgos en lo que es el distrito 13, hoy 14, ya iniciamos con estas actividades, estas reuniones, estos acercamientos y estoy muy contenta porque la situación es muy buena, ven una figura muy positiva en la señora Ruth, definitivamente en ella ven a una senadora cercana a la ciudadanía, cercana a la gente, cercana a las familias”.

Sobre la posibilidad de que se incorpore como militante del Partido Verde, la diputada Liliana Flores señaló “en este momento me estoy incorporando solamente a la campaña. mi compromiso y todo mi esfuerzo está en apoyar la campaña de la señora Ruth González”.

En esta LXIII Legislatura ya son varias las renuncias a la militancia partidista presentadas: