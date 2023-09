Destapa Ricardo Gallardo a posibles candidatos a las alcaldías de la capital y Soledad

Las elecciones se acercan y nombres como los de Juan Carlos Valladares, Sonia Mendoza, incluso Gilberto Hernández Villafuerte, están entre los posibles candidatos para contender por la presidencia municipal de la capital en las elecciones del próximo año, en tanto que por Soledad, ya suena el nombre de Juan Manuel Navarro, aunque tampoco se ha descartado una posible reelección de Leonor Noyola Cervantes.

Y es que en entrevista el gobernador Ricardo Gallardo Cardona reveló algunos de los nombres de quienes les gustaría que estuvieran presentes en la boleta de las elecciones del 2024 representando al Partido Verde, compitiendo por alguno de los dos municipios más grandes de San Luis Potosí.

“De los candidatos para la alcaldía de la capital me gustan varios perfiles, algunos ya los he dicho como Juan Carlos Valladares, esta también Sonia Mendoza, el mismo Gilberto, no hay duda que el partido tiene una baraja muy grande de posibilidades y cualquiera puede ganar la alcaldía sin lugar a dudas” dijo en entrevista.

En donde también se refirió a las elecciones que deberán de llevarse a cabo en Soledad de Graciano Sánchez y aunque reconoció la labor que ha hecho Leonor Noyola al frente del municipio, también dijo que le gusta el perfil de Juan Manuel Navarro, quien actualmente ocupa un escaño como diputado federal, para contender por este municipio.

Dijo que en el caso de Juan Manuel Navarro, es una figura que quiere mucho la gente en Soledad, pero mencionó que ahí el partido tendrá elecciones internas y deberá de decidir cuál es el mejor perfil, sin descartar a Leonor Noyola, para contender en las elecciones, asegurando que en ambos casos, se trata de cartas muy buenas para contender por la alcaldía.