“Desplazadores” o “talladores”, la nueva amenaza para usuarios de cajeros en SLP

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la Capital ha detectado en días recientes la presencia de “desplazadores de tarjetas”, personas que se dedican al robo a cuentahabientes en cajeros automáticos, a través de diversas modalidades. Por este motivo, la corporación capitalina se encuentra en estrecha colaboración con personal de seguridad de instituciones bancarias, al tiempo que ha lanzado mensajes informativos en redes sociales para prevenir a la población.

Desde la SSPC de la Capital se advierte que estas personas pueden abordar al usuario mientras utiliza un cajero con la intención de distraerle y despojarle de la tarjeta bancaria. Los “desplazadores” no están solos, pueden actuar en grupos de 2 a 3 personas, observando los movimientos desde la cabina bancaria.

Los “desplazadores” pueden ofrecer ayuda falsa, mencionar que hay alguna falla en el cajero o decir a su víctima que necesitan limpiar la cinta magnética de la tarjeta, siendo en esta acción, la oportunidad que toman para cambiar la tarjeta bancaria del usuario y enseguida se retiran del lugar. Esto puede generar que al tener acceso al plástico y el NIP, se realice la disposición del dinero, ya sea en compras en línea y otros comercios, afectando el patrimonio del usuario.

Cortesía | SSPC Municipal

Se advierte que esta modalidad afecta a ciudadanos de todas las edades, aunque las personas de la tercera edad suelen ser víctimas con mayor frecuencia.

Para prevenir este delito, la SSPC de la Capital ha emitido una serie de recomendaciones a la ciudadanía para que realice de forma segura el uso de estos servicios bancarios. Principalmente se recomienda no permitir ayuda de desconocidos, verificar cuidadosamente el entorno y concentrarse durante la transacción que realice en el cajero automático.

Además, recomienda que bajo ninguna circunstancia permita que alguien ajeno tome su tarjeta y sea cauteloso al ingresar su NIP.

En las redes sociales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como de la Policía Cibernética Municipal, se estarán emitiendo mensajes para prevenir esta modalidad delictiva y a la par, a través de las áreas operativas de Guardia Municipal, Policía Vial y Tecnologías e Inteligencia Social, se estará reforzando la presencia preventiva en cajeros automáticos de la Capital potosina.

Personas de la tercera edad, las víctimas frecuentes de los “talladores”

La Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) ha identificado dos modus operandi de delincuentes que acechan sobre todo a personas de la tercera edad para "vaciar sus cuentas".

El Presidente de la Condusef, Oscar Rosado Jiménez, indicó que la institución ha identificado al menos dos modus operandi que utilizan los delincuentes para robar el dinero de usuarios de la tercera edad; uno de ellos se refiere a los llamados "talladores", que a base de engaños sustituyen la tarjeta del usuario sin que éste se dé cuenta.

Mencionó que estos delincuentes operan en grupos de dos o tres personas, de modo que primero, uno de ellos sustituye la tarjeta del usuario, y otro observa la clave que el usuario digita en el cajero automático; cuando la persona no puede realizar la transacción debido a que su tarjeta fue cambiada sin darse cuenta, se retira, y entonces los delincuentes retiran dinero de la cuenta o acuden a realizar compras si se trata de una tarjeta de crédito.

Otro modus operandi que se ha detectado en San Luis Potosí y en otros estados del norte del país, es que los delincuentes ya no recurren al engaño para sustituir la tarjeta bancaria, sino que directamente se la arrebatan a las personas, en estos casos también operan en grupos para que un tercero observe la clave del usuario.

Debido a ello, recomendó a las personas no acudir solos al cajero, no utilizar cajeros ubicados en zonas alejadas, no ir de noche, y no aceptar ayuda de desconocidos "bajo ningún pretexto".

Rosado Jiménez destacó que la Condusef otorga asesoría legal gratuita a personas de la tercera edad de escasos recursos que son víctima de este tipo de delitos, y en lo que va del año, se han atendido 186 asuntos de éstos en San Luis Potosí, mientras que a nivel nacional, cada año hay mil 800 nuevos casos.