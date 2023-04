Desastroso el desarrollo del campo Potosino: CNC

Héctor Covarrubias Godoy, líder de la Confederación Nacional Campesina en San Luis Potosí, señaló que hoy día el campo potosino atraviesa una situación desastrosa debido al nulo apoyo del Gobierno Federal para rescatar el tema.

Además lamentó que no exista apoyo como la aportación de semillas a los productores, así como la prestación de incentivos, programas que antes eran aplicados con éxito.

Juana María Olivo | El Sol de San Luis

"La situación del campo es desastrosa, no hay un proyecto de nación para el campo, no hay recursos para el campo, estamos batallando mucho, pero no bajamos la guardia, porque la gente del campo necesita de apoyo", indico.

En este sentido señaló que lo que ha fallado es la política de gobierno que contemple una estrategia de siembra, situación que ha posicionado a San Luis Potosí en un estatus inferior a nivel nacional de los estados productores.

Juana María Olivo | El Sol de San Luis

Aunado a esto Covarrubias Godoy señaló que debido a esto, están trabajando en un proyecto para disponer de tractores para el campo y semillas, para que los productores del campo potosino comiencen la siembra de de frijol y maíz.

"Ya no existen apoyos al campo, ya no hay. No nos han dado nada, va haber crisis, sino es que ya la tenemos. Otros gobiernos nos apoyaban con semilla gratis. La inflación también nos afectó en un 100 por ciento, que como productores de insumos de la canasta básica nos afecta".

Juana María Olivo | El Sol de San Luis