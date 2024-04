Denuncian irregularidades y abusos laborales en delegación del ISSSTE en SLP

Luego de que en la Ciudad de México se iniciaron una serie de manifestaciones de trabajadores del sector salud, específicamente de los que laboran en el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, y en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, debido a que no les dieron las bases laborales que les habían prometido como parte de la transición al IMSS-Bienestar. Hoy se dieron a conocer algunas irregularidades que se han venido suscitando en San Luis Potosí, como es la retención de salarios.

Los quejosos que guardan el anonimato para no sufrir más represalias en la institución sanitaria federal, reportan que actualmente se les están decomisando sus pagos, específicamente a algunos empleados que desde hace tiempo tienen interpuesto un amparo ante la institución porque sufrieron discriminación en tiempos de pandemia.

Explican que el pasado 25 de agosto de 2021 un grupo de empleados administrativos de base y de confianza que padecen enfermedades crónico degenerativas, solicitaron ante el Poder Judicial de la Federación su protección por la vía del amparo, ya que las autoridades estatales del ISSSTE no les brindaban ningún tipo de seguridad para hacer frente a la pandemia del Covid-19.

A los trabajadores no les daban absolutamente nada para protegerse de la enfermedad y por ese motivo se inconformaron de manera legal, “no había desde un cubrebocas, batas, todo eso no nos lo dieron, como tenemos enfermedades crónico degenerativas, nos mandaron a descansar, pero nos tuvimos que amparar porque el Instituto pedía que nos incapacitáramos, pero sí lo hacemos, después de 60 días ya no nos pagan nuestro sueldo completo y después de otros 60 días ya no nos pagan nada. Entonces ganamos el amparo y quedamos asegurados por la autoridad, ya pasaron unos tres años y ahora salieron con que nos retienen el sueldo”.

En el mes de marzo de 2022 se declaró incompetente la autoridad para resolver este tema y se envió a un Órgano Colegiado para que notificara a las partes que mientras se daba una resolución definitiva las cosas quedarían como estaban al momento de acudir a solicitar el amparo de la autoridad judicial federal, lo que por falta de interés de las autoridades centrales del Instituto, como la falta de capacidad de las autoridades estatales para resolver la situación se ha alargado esta situación, por un término ya de tres años ocho meses.

No hay quién medie algún ordenamiento judicial, ni notificación oficial de la autoridad estatal del instituto y por ese motivo el pasado 27 de marzo se tomó la decisión por parte del departamento de Recursos Humanos de la delegación estatal del ISSSTE de retener el sueldo de los empleados amparados, hecho que es inconstitucional y fuera de toda legalidad.

Al parecer los de ese sector, reciben su pago a través de tarjeta de débito y desde hace ocho días detectaron que no se les depositó de acuerdo al calendario, en un principio llegaron a pensar que les pagarían de otra manera, “llevamos más ocho días que nos tienen retenido el salario, esto no debería de estar pasando”.

Así como esta situación en particular que denuncian los empleados del organismo sanitario, también señalan que la asignación de las plazas de base se están otorgando al libre arbitrio por parte del sindicato mayoritario y la autoridad estatal, con ello se violentan los derechos escalafonarios de los trabajadores.

Se indica que en fechas pasadas se otorgaron plazas catalogadas del antes INSABI que debían ser etiquetadas para personal que durante la pandemia por Coronavirus estuvo al frente del servicio tanto médico como administrativo, pero éstas fueron asignadas a personal de nuevo ingreso, amigos y allegados de las subdelegaciones tanto médica, de pensiones y administración, haciendo a un lado al personal que sí le hizo frente a la emergencia sanitaria y ahora quedan desprotegidos sin base y ni siquiera en la modalidad de suplentes.

“Esto no debería de ser y en cuanto a las plazas hay muchos problemas, si yo soy de base, yo sí tengo segura mi plaza, pero si soy de confianza no, entonces por ese lado se van a los despidos, ahorita van llegando, van a llegar plazas para médicos y se supone que se las deben de dar a los médicos que por escalafón ya llevan tiempo y tienen derecho, están buscando a los amigos y a los recomendados para darles lo que nos corresponde a los trabajadores que hemos hecho mucho por la institución”.

También añadieron que ellos no pueden reclamar porque si lo hacen les están quitando escalafones, los desaparecen de bolsas de trabajo, “perdemos todo, hay médicos y administrativos que llevan más de 10 años en el ISSSTE y no tienen base, al no tenerla no tienen antigüedad y son años perdidos y no hay autoridad que nos respalde”.