Denuncian cobro irregular a los alumnos del Cobach 01 en SLP

Padres de familia y alumnos del Colegio de Bachilleres 01 denunciaron un abuso que se está cometiendo en la institución de educación media superior, donde una maestra está exigiendo recursos de manera obligatoria a los estudiantes para participar en una feria y conmemoración del Día de la Madre, aún y cuando no vayan al festejo lo deberán pagar; caso contrario, habrá repercusiones directas en sus calificaciones.

Lo anterior, denunciaron, está sucediendo bajo la pertinencia del director del plantel 01, y del director general de todos los planteles en el estado, ya que en ningún reglamento institucional se condicionan calificaciones por pagar este tipo de eventos.

La inconformidad se presentó debido a que a cada uno de los estudiantes les están pidiendo la cantidad de 150 pesos, para asistir a una Feria de Capacitación y 100 pesos adicionales para celebrar el Día de la Madre.

Los denunciantes mencionan que quien está incurriendo en esta arbitrariedad es una maestra de Turismo, porque en un primer momento pensaban que solamente se había solicitado esta aportación a los integrantes del grupo 4D; sin embargo, al correr de los días se dieron cuenta que también les pidió dinero a los estudiantes de cuarto y sexto semestre.

Nahum Delgado / El Sol de San Luis

El evento de la Feria de Capacitación se llevará a cabo este próximo jueves 9 de mayo, se sortearon a los alumnos que les toca participar y ellos no van a pagar ni un solo centavo. De 50 alumnos, 16 de ellos no darán un peso, y el resto de los estudiantes, es decir 34 tendrán que pagar esa cantidad de manera obligatoria y, si no lo hacen, “les contará en la calificación”, según denunciaron.

Este hecho indignó a la comunidad de padres de familia, pues dijeron estar dispuestos a colaborar con la institución educativa; sin embargo, señalaron que es injusto que a los alumnos se les condicione la calificación a cambio de asumir una aportación de manera voluntaria.

Comentaron que la profesora les dijo que van a festejar a las mamás de ese grupo. Luego de que la docente puso a votación este tema, 30 de los 50 alumnos dijeron que sí; sin embargo, los que no estuvieron de acuerdo tendrán que aportar el recurso de cien pesos “es obligatorio, aunque la mamá no vaya, porque esa actividad les cuenta en su calificación”, señalaron los inconformes.

Este plantel se encuentra ubicado en la colonia Foresta del municipio de Soledad de Graciano Sánchez y cabe recordar que el año pasado se les pidió a los alumnos que portaran calcetas de cierto color, cuando ya habían realizado un gasto fuerte en los uniformes, por lo que ya existen antecedentes de inconformidades en este plantel educativo.