Denuncian a docentes por bullying en la primaria Juana de Asbaje en SLP

Padres de familia de la escuela primaria federal Juana de Asbaje decidieron manifestarse y tomar las instalaciones del plantel que se localiza en la calle de Bruno Díaz de Salcedo 113, acusan a los directivos de bullying hacia los alumnos y de maltrato hacia los padres de familia.

Un pequeño grupo de padres de familia estuvo protestando a las afueras del plantel encabezados por Verónica Judith Martínez Beltrán, quién narró que tuvo que recurrir a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, CEDH, para presentar una queja por presuntas violaciones a los derechos cometidos en agravio de su hijo de 7 años de edad, quien actualmente cursa el segundo grado en la institución.

Ricardo Solache / El Sol de San Luis

Detalló que Mayra Araceli Rodríguez Roque, Diana Navarrete Floriano y María Guadalupe Sánchez Martínez, en sus cargos de directora, subdirectora y maestra de esta institución educativa, le gritaron a su hijo menor por haberle puesto resistol en el cabello a una compañera el pasado 14 de febrero.

La quejosa expresó que hay varias problemáticas en la institución educativa "la maestra Socorro le mandó llamar a mi hijo, él se acercó y le preguntó que si él había puesto resistol en el cabello de la niña y él contestó que no había sido, en ese momento salió la maestra Guadalupe de la dirección se dirigió hacia mi niño y le empezó a gritar, intimidar y amedrentar, le dijo que qué le había hecho a la niña y empezó a revisarla de su cabello, enseguida se metió a la dirección y volvió a salir ahora junto con la subdirectora Diana y esta última le preguntó a mi hijo a gritos que qué había hecho, que no estaba bien por lo que mi hijo se quedó pasmado porque se sintió acorralado por esas dos maestras y en tono agresivo le indicó a la maestra Socorro que hiciera un reporte y que me mandara a llamar. Cabe mencionar que la mamá de la alumna afectada no fue a hacer ningún reporte o queja del suceso, también me platicó que como vio que regañaron a la maestra del grupo, comentó que cómo era posible que para unas cosas le den largas y para otras hay atención”.

Ricardo Solache / El Sol de San Luis

La madre de familia afectada dijo que tanto la maestra Guadalupe como la maestra Diana no tuvieron por qué haberle llamado la atención y mucho menos haberle gritado a su hijo cuando la madre de familia no fue a reportar este hecho además la maestra de grupo ya estaba atendiendo esta situación lo cual solo estaba siendo motivo de una plática.

Ricardo Solache / El Sol de San Luis

Luego de haber interpuesto una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, CEDH, dice temer que su hijo siga sufriendo de maltrato verbal por parte de las profesoras Guadalupe y Diana, motivo por el cual acudió a la ombuswoman para que se investigue el actuar de las servidoras públicas y se le informe qué medidas tomará la directora para evitar estas agresiones tanto para su hijo como para el resto de la comunidad estudiantil.

A partir de haber ventilado este caso, asegura que varios padres de familia han manifestado que sus hijos también sufren de maltrato por parte de las docentes, por lo que solicitan se investigue el actual proceder de las servidoras públicas.