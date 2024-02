Defiende Gallardo candidatura de Bautista: "en su región lo idolatran"

El gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, defendió la llegada de perfiles controvertidos a las candidaturas del Partido Verde Ecologista de México, "a Oscar Bautista aquí lo podrán odiar, pero en su región lo idolatran", manifestó.

Cuestionado con respecto a la llegada de un integrante de la llamada “ecuación corrupta”, el mandatario estatal consideró que “siempre va a haber críticas y yo creo que es normal, pero mientras sean menos las críticas y mayores los adeptos, vamos a seguir apoyando a gente que pueda incursionar en las candidaturas”.

Bautista Villegas es un personaje muy regional, añadió, a lo mejor aquí le podrá caer mal a todo mundo, pero en su pueblo es muy querido, en la última encuesta que tuvimos de la Zona Media no había quien le ganara, por lo que nos fuimos por el lado de las encuestas y el resultado se toma debido a que ahí él gana”.

Hay gente que lo idolatra en su zona, destacó, son personajes muy controvertidos y en ese sentido siempre va a haber críticas, hoy las tiene y que las enfrente, “no es la popularidad sino la metodología con lo que se buscó a los candidatos, encuestas que se hicieron en cada región y se respetaron”, aclaró.

Ejemplificó al decir que “no es que yo tuviera favoritos, pero todo mundo pensaba que iba a ganar Hernández Villafuerte a la capital, sin embargo la encuesta le favoreció a Sonia, y va Sonia; aquí fuimos legales, no hay dedazos en el partido, a diferencia de los otros en donde todos los candidatos y candidatas fueron dedazos e impuestos a conveniencia, incluso los hubo con cañonazos de dinero”.

El ex diputado del PRI fue el número uno en esa medición, insistió, si no se aceptaba la encuesta iba a perder la credibilidad, “todos los demás iban a decir que todo se hizo de la misma manera, por imposición o corregidos sobre la marcha, yo les digo, aquí el favorito en la capital aparentemente era Gilberto, sin embargo Sonia ganó la encuesta y respetamos la encuesta”, reiteró.

Finalmente, para el caso del Distrito VI, Gallardo Cardona advirtió, no hubo quien le ganara a Juan Carlos, entonces por eso él va en ese distrito, igual en el caso del “tigre” Guillén, él salió número uno en su distrito; y para el caso de soledad pues no hubo quien le ganara la encuesta a “chiquis” (José Luis Fernández Martínez) ya que está muy posicionado, fue alcalde interino, diputado por ese distrito por lo que no hubo quien le ganara.