Defensoría Pública atiende 200 personas por día

Cada día, la Defensoría Pública recibe un promedio de 200 solicitudes de apoyo en todo el estado, sin embargo no todos los casos son susceptibles de recibir la representación legal y otros no son competencia de la institución, señaló Martha Luz Rosillo Iglesias, coordinadora general de la institución.

La funcionaria indicó que en promedio son atendidas 200 personas al día en todo el estado, de las cuales, entre 80 y 90 corresponden a la Capital potosina, sin embargo destacó que no todas son susceptibles del servicio, porque en ocasiones son temas que tocan a la Condusef, Fovissste o alguna otra dependencia, “nuestra competencia es del fuero común”.

Además recordó que solamente en los casos en materia penal el servicio de la Defensoría Pública se otorga sin distinción de la situación económica del implicado, mientras que en el resto de los casos, como en materia civil o mercantil, el servicio es sólo para grupos vulnerables o personas que no cuentan con los recursos económicos para contratar un defensor particular.

“Su situación económica es importante para saber si son sujetos del servicio, porque si tienen un salario superior a 10 mil pesos ya no son sujetos del servicio, se supone que tienen la capacidad económica”, es por ello que se cuenta con un departamento de trabajo social que realiza estudios de campo cuando una persona no puede justificar sus ingresos, y si la persona refleja un estatus económico alto, no es susceptible del servicio.

Rosillo Iglesias señaló que en materia penal, alrededor del 95% de las personas que están en conflicto con la ley son representadas por un defensor público, “el (artículo) 20 constitucional le otorga ese derecho humano de defensa, él puede elegir a una defensa particular, pero de no hacerlo tiene la garantía de que el Estado le proporcionará un defensor público para que gratuitamente le lleve a cabo la representación”.