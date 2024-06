CTM puso “en pausa” su relación con el PRI potosino tras elección

La Federación de Trabajadores de México (CTM) puso en pausa su relación con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), reveló Emilio de Jesús Ramírez Guerrero, secretario general de la central obrera.

Luego de los resultados obtenidos en la elección, y la reducción de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso local, Ramírez Guerrero señaló que “se requiere de un análisis muy cuidadoso para poder reponer esas posiciones, estamos en un compás de espera de cuál va a ser la tarea que se va a llevar a cabo, porque si no se ponen a trabajar, si no nos ponemos a trabajar todos, realmente el partido ya no va a dar para más”.

Manifestó que si bien el partido cayó al cuarto lugar como fuerza política, no perdió el registro como algunos lo creían, “quiere decir que hay todavía una esperanza de poderse recuperar”, sin embargo insistió en que se debe trabajar al interior del partido, ya que cada vez se pierde más estructura, “creo que el partido puede renacer, pero hay que hacer una revisión desde la dirigencia nacional hasta la dirigencia estatal”.

▶️ Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe la información más relevante al momento

Y es que reprochó que en este proceso electoral, lo único que se hizo fue asegurar las diputaciones plurinominales para las dirigentes estatales del PRI: Sara Rocha y Frinné Azuara, quienes ocuparán las únicas dos curules que tendrá el tricolor en la próxima Legislatura.

Indicó que en su caso, la CTM puso en pausa su relación con el instituto político, “porque pensamos que las propuestas que hizo el sector no se tomaron en cuenta para estas elecciones, entonces decidimos -sin dejar el partido-, sí abrir una pausa que nos dé margen de analizar bien las cosas y a pensarlas, y tomar la decisión más adecuada”.

Finalmente, Ramírez Guerrero refirió que también se debe “refundar” una posible coalición del PRI con otros partidos, pues destacó que la que se hizo con Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) “ya no existe” dado que el partido del sol azteca sí perdió su registro.