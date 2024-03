Crean comisión para reponer juicio político contra Xavier Nava y exfuncionarios de su administración

El Pleno del Congreso del Estado creó la comisión jurisdiccional para sustanciar procedimiento de juicio político en contra del presidente municipal y Cabildo del municipio de San Luis Potosí, de la administración 2018-2021.

Quedó integrada por los diputados Juan Francisco Aguilar Hernández como presidente, Martha Patricia Aradillas Aradillas como vicepresidente y Miguel Angel López Salas como secretario, quienes rindieron protesta ante la Directiva.

El diputado Aguilar Hernández explicó que “esta comisión jurisdiccional ya se había formado anteriormente, el presidente era el diputado René Oyarvide, nada más que hay una resolución de un tribunal colegiado donde ordena reponer el procedimiento para que no se vulnera el derecho de audiencia y pueda resolver lo que en derecho corresponde y someter el dictamen al pleno”.

“Es un tema del desacato a una suspensión, es un juicio político que presentaron una comunidad agraria y en ese sentido vamos a velar a la comisión jurisdiccional, ver que es el procedimiento correspondiente sin alterar el derecho de audiencia para después dictaminar y resolver y que se someta al pleno”.

El legislador añadió que “no sé si la persona esté como candidato, las conozco y esto no atiende a un tema estrictamente político. Se está atendiendo una resolución jurisdiccional, del tribunal colegiado y estamos para atender a esa concesión del amparo. Lamentablemente coincide con el tiempo electoral, pero si no es algo que este Poder Legislativo haya dicho ahorita se abre la comisión jurisdiccional, es estrictamente por una resolución jurisdiccional de un tribunal federal”.

“El tribunal dice que hay una violación del derecho de audiencia, tenemos que reponer todo el procedimiento para darle ese derecho que tiene constitucionalmente a que ser oído y vencido dentro de esta comisión jurisdiccional. Lo que valoramos anteriormente es que si se le había notificado, lo cierto es que dentro de autos hay que ver dónde se le puede notificar, porque antes se les encontraba en la misma administración. Hoy no sabemos dónde se les va a encontrar, pero en los mecanismos legales, si tenemos que hacer publicación de edictos y todo, de tal manera que no se le viole ese derecho”.

El tema es contra el entonces alcalde interino Alfredo Lujanbio, “me van a pasar el expediente para saber exactamente contra quién es”.