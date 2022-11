Convocan a empresarios, creadores e inversionistas del intMTY

Simon Mainwaring, considerado uno de los 50 conferencistas más importantes del momento convocó a empresarios, creadores e inversionistas del intMTY, para debatir sobre los Actores clave del ecosistema emprendedor.

Simon Mainwaring, es fundador, CEO de We First, una consultora creativa que crea marcas de propósito, y escritor del libro We First: How Brands and Consumers Use Social Media to Build a Better World, que fue nombrado entre los 10 mejores libros de negocios en Amazon.

Llamó a los verdaderos liderazgos a mirar hacia el futuro y no hacia el pasado, además de resolver temas de primera necesidad y responder a las oportunidades que aparezcan en el camino.

En su intervención, fue parte del panel de jueces que calificaron los 5 proyectos que llegaron a la final del concurso Heineken Green Challenge, donde los emprendedores que están resolviendo retos de eficiencia energética en México, tenían que exponer un proyecto que solucione problemas ambientales de la industria y además responder a los cuestionamientos de una serie de personalidades relacionadas con el incMTY.

Así se pudo observar de viva voz, el desarrollo de proyectos, estrategias y cómo consiguen financiamiento enfrentándose a los verdaderos capitalistas.