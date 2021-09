Contrato con VIGUE será revisado a fondo

En el Congreso del Estado a través de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente, se revisará a fondo el contrato del ayuntamiento de la Capital con la empresa VIGUE que se encarga de recolectar la basura en la ciudad, porque es evidente que no cumple todas las cláusulas y eso sí, cobra millonarias cantidades de dinero por lo que no hace bien.

El diputado Eloy Franklin Sarabia dijo que como regidor de la capital en esta administración, pudo constatar que los ciudadanos se quejan del mal servicio pero además, es evidente que la empresa recolecta la basura pero tal cual la deposita en Santa Rita sin la debida separación, cuando es su responsabilidad hacerlo.

“Así, lo que hace es que lleva a la báscula toda la basura y cobra, sin separar, sin darle el tratamiento adecuado, es lo que vamos a revisar, no podemos permitir que esas cosas sigan ocurriendo porque se trata de dinero de los potosinos que debe gastarse bien, en servicio que sean de calidad”, abundó.

El legislador Franklin Sarabia añadió que “vemos que Santa Rita no es un receptor con la norma que se exige en cuanto a ecología se refiere, no es un confinamiento que pudiera dársele tratamiento, sino que es un tiradero, a VIGUE lo único que le interesa es recoger la basura, pesarla y que le paguen, pero la corresponsabilidad que hay en este contrato no existe y habrá que echarle una revisada a este contrato porque no se ha cumplido”.

Añadió que la Comisión de Ecología y Medio Ambiente del Congreso del Estado fomentará la participación de la ciudadanía para tratar los temas que tienen que ver con la protección del entorno ambiental y los recursos naturales del estado, manifestó el diputado Eloy Franklin Sarabia, presidente de esta comisión legislativa.

Al recibir los expedientes y las iniciativas pendientes de la anterior Legislatura, se observa que tratan de temas muy importantes en materia de protección al medio ambiente, principalmente por parte de ciudadanos, por lo cual se buscará analizar para presentarlos al pleno próximamente.

También agregó que se revisarán las situaciones que tienen que ver con los confinamientos de basura, como es el caso de la empresa que presta servicio al ayuntamiento de la capital, que ha incumplido con lo estipulado en relación al confinamiento y tratamiento.