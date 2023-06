Continúa el rescate del Mercado República

Sean estatales o municipales, las autoridades no han dejado en el olvido al mercado La República, aseguró uno de sus líderes, Jaaziel Pérez Martínez, quien dijo esperar que no se quite el dedo del renglón como se ha hecho en otras administraciones.

Recordó que otros gobiernos han ofrecido mantenimiento, cambios o remodelaciones del céntrico mercado, pero los proyectos han sido abandonados. En la actualidad, tanto el ayuntamiento como el gobierno estatal han tomado con mayor seriedad.

“No es como nosotros quisiéramos, pero se continúa con los trabajos de mejoras del mercado”, indicó Pérez Martínez, al resaltar que no solamente se labora al interior sino también al exterior, incluyendo la pintura o la poda de árboles alrededor del inmueble.

Miguel Mora | El Sol de San Luis

“Están podando arboles, dándole mantenimiento al estacionamiento, también con pintura del área de las calles Reforma y Moctezuma; es un cambio de imagen bueno”, resaltó.

Con respecto al alineamiento de los mercaderes en vía pública que se ubican al exterior del mercado República y sus alrededores, como son los instalados en Reforma o Eje Vial, resaltó la importancia de estas acciones emprendidas por el ayuntamiento capitalino.

Destacó que ello dará una mejor imagen al mercado La República, pero pidió que esas acciones se realicen sin afectar a los comerciantes, y que la ley se aplique de forma pareja y no selectiva.

Recordó que también inspectores revisan que los locatarios al interior del mercado respeten sus espacios. “No estamos en contra de la alineación; hay locatarios que si de plano nos pasamos de la raya y nos perjudicamos entre nosotros mismos”, señaló.