Conformarán un Comité de Seguridad para la avenida Carranza

De los acuerdos que se lograron entre los empresarios y comerciantes de la avenida Venustiano Carranza con la autoridad municipal, destaca la creación de un Comité de Seguridad y Vigilancia para el corredor que comprende el tramo de Uresti a Terrazas, señaló Alberto Narváez Arochi, integrante de dicho corredor.

Fue apenas el pasado martes cuando un grupo de empresarios denunciaron nuevamente la falta de seguridad y vigilancia en esta avenida, lamentando que Carranza se ha convertido en “tierra de nadie”, pues además de que el cierre de negocios y la desocupación de locales dejó en el olvido este importante corredor comercial, la falta de autoridad ha convertido a esta zona en el blanco perfecto para delinquir.

En ese sentido, Narváez Arochi lamentó que, inicialmente el Corredor Cultural Carranza estaba conformado por 36 comerciantes, sin embargo, a la fecha tan solo sobreviven económicamente 6 negocios.

Luis Ricardo Solache/El Sol de San Luis

Si bien, dijo, aunque la queja y el llamado se hicieron para las autoridades de todos los niveles de gobierno, tan sólo el municipal atendió y dio respuesta a sus inquietudes, logrando diversos puntos de acuerdo, entre los que destaca un operativo de vigilancia y la creación del Comité de Seguridad, el cual no existía.

“Nosotros queremos el bien común. Esa seguridad que se le da al corredor Carranza, y que se reconoce, es la misma seguridad que pedimos para todos (los ciudadanos), porque solamente el bien común es el bien propio. Aunque sí tuvimos respuesta, no fue así por parte del gobierno estatal, porque somos claros, no sólo es el delito y su prevención, sino que una vez que se comete el delito la responsabilidad de perseguirlo, investigarlo y castigarlo recae en el poder estatal, en la fiscalía, y la poca gente que se logra detener, por malas carpetas de investigación, no es castigada”, expresó.

Finalmente, el empresario insistió que la seguridad es responsabilidad de las autoridades de todos los niveles, y el beneficio no sólo debe ser para los comerciantes de Carranza, sino para la ciudadanía en general.

“Sí hay una respuesta y se reconoce; agradecerlo pues yo creo que no, porque es su obligación (de las autoridades), y esa obligación debe ser con toda la ciudad, porque no sólo es Carranza, hay varios puntos que merecen atención”, concluyó.