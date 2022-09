Confirman nuevos cambios en gabinete Gallardista

Al confirmar la salida de la contralora general del Estado, Lilia Villafuerte Zavala debido a un tema de salud, el Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, informó que Sergio Aguiñaga, será quien funja como contralor próximamente, mientras que Rodrigo Lecourtois López, asumirá la titularidad de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado.

Explicó que, ante el problema personal de salud de la actual contralora, el Ejecutivo decidió realizar el relevo y adelantó que vendrán más cambios de funcionarios de primer nivel: “hay quienes se pusieron las pilas después de escuchar que habría cambios, pero también quienes no hicieron caso”.

La dinámica del Gobierno estatal, afirmó el Gobernador Ricardo Gallardo, es que el personal esté trabajando, caminando y activo, para cumplir con la expectativa de la gente que quiere un cambio.

“Yo les he pedido que trabajen 12 horas diarias, ya no las 17 que nosotros trabajamos, con que trabajen 12 horas, pero hay quien todavía piensa que pueden seguir trabajando ocho horas al día, de lunes a viernes, y con eso cumple, y esa ya no es la dinámica del nuevo Gobierno”, afirmó.

Agregó que será el secretario General de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, quien informe próximamente sobre los demás cambios en cinco dependencias de primer nivel. Sobre el próximo contralor, explicó que se desempeña como titular de la Consejería Jurídica del Gobierno estatal, a donde llegaría Rodrigo Lecourtois López, quien ya forma parte de la estructura actual.

En entrevista, el gobernador anunció que este jueves primero de Septiembre, el secretario general de Gobierno dará a conocer más ajustes en el gabinete.

"No me hagan hablar, no es un tema que me toque a mi, lo hará el secretario mañana, pero lo que si les puedo decir es que nuestra labor es de 17 horas diarias".

Ha trascendido con fuerza la versión de remociones en Secretaría de Turismo, Patricia Veliz; Instituto del Deporte, Edmundo Ríos y del Instituto de la Juventud, Jesús Joaquín García.