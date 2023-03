Condenan presunto atentado contra la alcaldesa de Real de Catorce

La presidenta estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Verónica Rodríguez Hernández, condenó el presunto atentado que denunció la alcaldesa de Real de Catorce, María Guadalupe “Chiquis” Carrillo Rodríguez a su vehículo, al cual le fueron aflojados los birlos en varias ocasiones.

Remarcó que estos hechos preocupan por la seguridad e integridad de la alcaldesa, y además porque al ser su camioneta particular también se pone en riesgo la integridad de su familia.

“Es indispensable que se les brinden mecanismos de seguridad a las y los ediles que señalen este tipo de hechos, pues no debemos pasar por alto que hasta la fecha ya son dos quienes lamentablemente han perdido la vida en accidentes automovilísticos”, sostuvo.

Indicó que la labor de la alcaldesa es en gran medida de tierra en las comunidades de Catorce, por lo que estar trasladándose en su vehículo es algo habitual, “lamentablemente, con estos hechos, por estar haciendo su trabajo la alcaldesa hoy pone en riesgo su seguridad”, dijo.

La líder del panismo potosino hizo un llamado a las autoridades estatales y federales para darle seguimiento a este caso y dijo que espera que también se inicien las investigaciones para que se pueda encontrar a los responsables, se les castigue con todo el peso de la Ley y se pueda garantizar la seguridad de la alcaldesa.

Quién intenta hacer daño y no quiere dar la cara es un cobarde…



¡Han intentando atentar contra mi vida y la de mi familia, al intentar aflojar los birlos de las llantas de mi vehículo particular y esto es algo que me ha hecho levantar la voz! (1/2) pic.twitter.com/O70KNaJ77z — María Guadalupe Carrillo Rodríguez (@ChiquisCarrRod) March 8, 2023

Puntualizó que ella no está sola, pues cuenta con el respaldo del sistema PAN para estar alzando la voz contra estos atentados y cualquier hecho de violencia, “si la tocan a ella, nos tocan a todas y en consecuencia vamos a responder”, sentenció.

¿Qué más ha pasado en San Luis Potosí? entérate aquí