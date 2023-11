Con testimonios, concientizan sobre el nacimiento prematuro en SLP

Cuando nací en el Materno Infantil, le dijeron a mi madre, llévesela su niña no avanza, es la anécdota que recuerda Marissa Albino, tras rememorar que fue seismesina. Su madre Alicia, le decía que se adelantó su parto porque su suegra la hizo enojar y nació a los seis meses, pesando apenas 600 gramos y solo le cabía en la palma de la mano a su madre.

El parto fue complicado y la Marissa tuvo que estar en incubadora por dos meses, pasado ese tiempo, no avanzaba su estado de salud que siempre fue precario y el médico en turno simplemente le dijo a su madre “llévesela, su niña no avanza, es mejor que se la lleve a morir a su casa”, sin embargo, su aguerrida madre no se dejó vencer, a pesar de que no tenía leche materna con puros atoles y tés, la sacó adelante.

A la distancia, pasaron 44 años y hoy cuenta su historia con lágrimas en los ojos, porque pude haber muerto de no haberse aferrado a la vida. Además es una impulsora preocupada de este tema, lo fomenta para que no haya más niñas como ella, adelantadas a su nacimiento y con menos problemas de salud y mejores condiciones que las que ella logró con el poco tiempo que duró en el vientre.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Justamente este día concluyeron las Jornadas del Prematuro en el Hospital del Niño y la Mujer “Dr. Alberto López Hermosa”, que organizó el equipo de trabajo de Martha Cecilia García García de la Coordinación Estatal de Salud Materna y Perinatal de los Servicios de Salud del Gobierno del Estado.

Este tema es muy importante porque el nacimiento prematuro puede provocar diversos problemas de salud como parálisis cerebral, problemas de aprendizaje, de visión, audición, dentales, conductuales, salud mental y de salud constantes.

Tuvieron ponencias, como la de Antonio G. Briseño Campos con el tema “Implementación del programa de intervención de parto pretérmino”, la ponencia sobre el “Panorama actual del manejo del parto pretérmino, enfoque práctico” de Gabriel E. Castillo Martín del Campo, y la exposición de Víctor Narváez Domínguez, “Insuficiencia Istmo-Cervical. Estado actual de su diagnóstico ¿Entidad vigente?"

Martha Cecilia García, informó que este viernes 17 de noviembre, los Servicios de Salud de San Luis Potosí, a través del Hospital del Niño y la Mujer, tendrán la apertura de actividades donde se unirán y participarán familias con un hija o hijo prematuros (nacen antes de las 37 semanas de gestación), para unir esfuerzos y promover los cuidados en casa de la persona recién nacida prematura además de la estimulación temprana y neurodesarrollo en el hogar.