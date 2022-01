Con nueva Secretaría de Seguridad y Guardia Civil, habrá coordinación policiaca: IP

Líderes de la Alianza Empresarial celebraron la creación de la nueva Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Ayuntamiento de la Capital Potosina, y confían en que esta nueva corporación venga a sumar y fortalecer las acciones de seguridad que se tendrán con la nueva Guardia Civil que anunció el Gobierno del Estado.

El presidente de la Canaco-Servytur, Juan Servando Branca Gutiérrez, destacó que, con la creación de estos organismos gubernamentales se espera que finalmente haya coordinación entre elementos de seguridad municipales y estatales, ya que, por mucho tiempo ambos niveles de gobierno no lograron empatar agendas en temas tan importantes, como es la seguridad.

“El orden es bonito siempre y la coordinación entre ambos niveles de gobierno será básica y fundamental; por mucho tiempo los dos niveles por una u otra razón no empataban agendas o no iban en temas torales tan cercanos, entonces, no nos queda más que celebrar esta coordinación y buscar que continue así, porque SLP como estado lo requiere y la capital lo necesita urgentemente”, comentó.





El presidente de la Coparmex, José Homero Garza Rodarte, coincidió en que con estas nuevas corporaciones habrá coordinación policiaca, sobre todo porque las nuevas unidades adquiridas vienen equipadas con alta tecnología; no obstante, consideró que, valdría la pena invertir más recursos en la colocación de más cámaras de seguridad en las calles y avenidas principales, para ampliar más la capacidad de respuesta de los elementos policiacos.

“Hemos sido testigos de este trabajo de unidad y que se están coordinado lo mejor posible. El gobernador ha invitado a las cámaras empresariales a formar parte del consejo de seguridad estatal, y tendremos reuniones periódicas según sean las necesidades; también el alcalde ha estado muy de cerca escuchándonos y el diálogo siempre será positivo”, expresó.

Finalmente, el presidente de Canadevi, Julián Ramírez Abella, manifestó que, “la realidad es que en SLP necesitamos un tema de seguridad mucho más amplio, agresivo y contundente”, por lo que, celebran cualquier acción que se haga en beneficio de la seguridad de los potosinos.

