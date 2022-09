Con inteligencia y coordinación policial se puede combatir la delincuencia: Emma Saldaña

Con una estrategia de inteligencia y coordinación entre las corporaciones policiacas, es como se pueden prevenir hechos de violencia además de blindar las fronteras con entidades vecinas donde los índices de criminalidad han crecido de manera muy peligrosa, dijo la diputada Emma Saldaña Guerrero, vocal de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social del Congreso del Estado.

“Es importante la coordinación de las policías municipales con la Guardia Civil Estatal y el Gobierno Federal, para generar grupos de investigación y de inteligencia policial, que permita brindar atención y reacción ante hechos delictivos”, expuso.

La legisladora manifestó que “es un problema muy fuerte, no queremos ser Zacatecas ni queremos ser Guanajuato, porque ahí está rebasado y seguimos apostando a que haya esta coordinación con el Gobierno Federal, ellos tienen la capacidad de que vengan más elementos, tienen que trabajar, tienen que incrementar las cuestiones de inteligencia, no dudo que se estén realizando pero que se deben incrementar porque lamentablemente estos hechos que no los podemos normalizar”.

Agregó que durante las comparecencias que se realicen con motivo de la Glosa del Primer Informe de Gobierno del Estado, se solicitará a los funcionarios encargados del tema de seguridad, abunden en la información sobre las acciones y los resultados en cuestión de seguridad pública, así como el tema de la capacitación, a través de la Academia.

Puntualizó que “será importante conocer la respuesta que tuvo la convocatoria, hemos escuchado que se rebasó, hay que ver cómo los están atendiendo en la academia porque es personal que va a salir bien capacitado para hacer frente a muchas labores y es lo que hay que voltear a ver y nosotros desde la Comisión de Seguridad, escuchar cómo se están dando las cosas”.