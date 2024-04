Comercios potosinos, en la incertidumbre ante declaración fiscal

Pequeños comerciantes permanecen en incertidumbre tras la desaparición del Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) bajo el cual hacían sus declaraciones, señaló Armando Reyes Sías, presidente local de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope).

El pasado mes de diciembre llegó a su fin el RIF y "evolucionó" al Régimen Simplificado de Confianza (Resico), sin embargo hay incertidumbre entre los comerciantes en pequeño debido a que no hay claridad en cuanto a cuál régimen es el que deben seguir para presentar su declaración de impuestos.

En EXCLUSIVA para El Sol de San Luis, Reyes Sías señaló que hay dos posibles opciones para los comerciantes, que son el Resico y el Régimen Empresarial, sin embargo ambos resultan complicados para los pequeños comerciantes ya que no cuentan con las mismas características que el RIF.

Recordó que ya venció el plazo para presentar la declaración anual, por lo que los comerciantes presentaron su declaración "para cumplir", pero no saben si lo hicieron bajo el régimen correcto, por lo que hay temor a que más adelante, la Secretaría de Hacienda les aplique multas si no lo hicieron correctamente, y aunque dijo desconocer el monto de las multas, señaló que "son muy pesadas".

Además reprochó que no ha existido apertura por parte de la Secretaría de Hacienda para tratar este tema, "no abre sus puertas para dialogar, no da la cara para decirnos en qué régimen vamos a quedar y cómo vamos a trabajar, es la incertidumbre que hay ahorita y estamos todos intranquilos porque no sabemos cómo vamos a tributar".

Mencionó que ante esta cerrazón de la Secretaría de Hacienda, la Canacope ha buscado llegar a la dependencia a través de los diputados federales y senadores, pues hasta ahora sólo se ha contado con asesoría de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon).