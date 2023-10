Colectivos de Búsqueda de 16 estados se reúnen con autoridades en SLP

No permitiremos que la crisis de desaparición forzada se recrudezca aún más en San Luis Potosí, así lo señaló Edith Pérez Rodríguez, presidenta de Voz y Dignidad por los Nuestros SLP A.C., durante la VII Reunión Regional del Bajío, de Familiares de Víctimas, Colectivos de Búsqueda y Organizaciones Civiles con Autoridades.

En la cual participaron colectivos de Aguascalientes, San Luis Potosí, Baja California, Colima, Ciudad de México, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.

Juana María Olivo | El Sol de San Luis

Un espacio en donde víctimas indirectas y colaterales de la desaparición forzada o no localización de sus familiares, señalaron la imperiosa necesidad de que las Fiscalías estatales y las autoridades en mando, coordinen trabajos en conjunto para que las personas que desaparecen en tránsito a lo largo del territorio mexicano sean encontradas oportunamente.

Así también remarcaron prioritario que el trabajo posterior de diligencias se conjugue entre estas áreas de justicia e investigación, para abordar la búsqueda desde una perspectiva transversal donde se agoten todas las directrices que establece el Protocolo Homologado de Búsqueda.

En donde también señalaron el contexto de inseguridad que se vive en todo el país y cómo esta situación violencia estructurada, tiene que atenderse desde una postura humanista en donde sean prioridad las víctimas.

Juana María Olivo | El Sol de San Luis

"Es un encuentro en el cual nos tocó ser sede, en donde nos reunimos colectivos de varios estados. Estas reuniones se realizan desde el año 2021 y tienen origen por el nivel de incidencia de desaparición en estos estados colindantes. Es un espacio en donde proponemos cambios, exponemos dudas y trabajamos por el bien común de las familias víctimas colaterales de desaparición", señaló Pérez Rodríguez.

En este espacio de diálogo también convergieron historias de familias víctimas que como la de Edith, quien busca a sus hijos, Alexis y José Arturo Domínguez Pérez, de entonces 16 y 20 años, desaparecidos desde el año 2012, quienes expusieron la obligación que tienen los gobiernos locales en general de atender esta problemática.

Por lo que realizaron varias mesas de trabajo en donde platicaron sus vivencias sobre su incesante labor por la búsqueda de verdad y justicia, en donde también compartieron herramientas clave para quienes se enfrentan por primera vez a estos crímenes de lesa humanidad y así puedan comenzar la localización de sus familiares, pero sobre todo que tengan las nociones claras de como operan las Fiscalías, Unidades de Contexto o Áreas de Búsqueda y así puedan exigir que atiendan sus peticiones como víctimas.

Juana María Olivo | El Sol de San Luis

"Una actividad de escucha activa en donde se retoman las necesidades de las familias víctimas y a partir de ello que intervengan las autoridades encargadas de la búsqueda, investigación de las desapariciones, siempre atendiendo sus necesidades", indico Guadalupe Mendiola, integrante de Voz y Dignidad por los Nuestros SLP.

Es por ello que este encuentro, es un referente a nivel nacional, pues por primera vez se realiza la interlocución entre familias víctimas y autoridades, para que juntos trabajen en beneficio para incidir y tratar de erradicar esta contexto de violencia.

"Antes cuando comenzamos hace más de 10 años, no teníamos las herramientas ni nociones necesarias sobre el tema, no sabíamos cómo buscar a nuestros desaparecidos, no sabíamos cómo exigirles a las autoridades que atendieran nuestras peticiones. Ahora eso ha cambiado, porque gracias a nuestro trabajo y lucha ya hay comisiones, ya hay unidades y este tema se ha atendido conforme a las exigencias en colectivo ", remarcó Guadalupe Mendiola.

Juana María Olivo | El Sol de San Luis

Por su parte Javier Espinosa, padre de Javier Espinosa Almanza, desaparecido junto con otras ocho personas en abril del 2007, e integrante del Colectivo Buscando Personas, Verdad y Justicia de Aguascalientes señaló que aún hay una deuda histórica con las familias víctimas indirectas de desaparición, como lo es el conjugar acciones entre Estados para la localización de personas.

También remarcó que se han percatado por lo menos en el estado de Aguascalientes que las áreas encargadas de la búsqueda de personas, están dirigidas por personal que no está capacitado ni tiene nociones sobre el tema, por lo reafirmó que estos espacios deben de incluir a familias víctimas.

"Necesitamos que se incluyan a las familias y que seamos nosotros quienes estén ocupando esos espacios, porque somos nosotros los que buscamos a nuestros desaparecidos. Eficiencia en su actuar y por ello tan necesario que se realizan estas reuniones a nivel nacional".

Juana María Olivo | El Sol de San Luis

Este evento concluyó, con un trabajo colectivo en el cual las autoridades y familias víctimas colaterales de desaparición acordaron trabajar para sumar esfuerzos y sobretodo, cumplir las necesidades de quienes hoy buscan a sus seres queridos.

"Hay una necesidad de atender esta problemática, y son muchos los factores que intervienen para que México sea un país con tantas desapariciones, no podemos quedarnos con los brazos cruzados y estas reuniones son para eso, para que sepan qué es lo que queremos las familias víctimas y a qué nos enfrentamos cuando buscamos a los nuestros".