Colapsó castillo de pólvora durante festejos a San Luis Rey

El cierre de los festejos a San Luis Rey de Francia se vieron opacados por un incidente con la pirotecnia que detonarían frente a la Catedral Metropolitana.

Este viernes, como cada 25 de agosto se realizaron diversas actividades para festejar al Santo Patrono de la ciudad en la Catedral, durante la tarde hubo diversas actividades además de la celebración eucarística.

Aunque el pronóstico del clima anunciaba precipitaciones para este viernes, al final no pasó de una ligera llovizna que en nada detuvo la detonación de "cámaras" a lo largo de la tarde, cuyos estruendos parecieron alejar más las nubes.

Ya por la noche se presentaron grupos de danza folclórica, después de los cuales detonaría el tradicional castillo de pirotecnia.

Sin embargo esto último no pudo realizarse no por lluvias, sino debido a que la estructura colapsó, y después de una revisión por parte de la Dirección municipal de Protección Civil, el personal determinó que no era seguro proseguir con la actividad.

La Dirección de Protección Civil atendió y trasladó a un hospital para recibir atención médica a un trabajador de la pirotecnia, que resultó lesionado a causa de la caída de una parte de la estructura, quien se mantiene estable. Para evitar mayores riesgos, la dependencia municipal suspendió el encendido desde este “castillo”.

Cabe mencionar que el castillo estaba acordonado y había presencia tanto de policías municipales como de personal de Protección Civil y una ambulancia.