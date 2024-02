Celebran Día del Ejército en SLP: “Delincuencia nunca va a superar a las Fuerzas Armadas”

La delincuencia nunca va a igualar, compararse y mucho menos a superar a las Fuerzas Armadas, con éxito el Estado siempre estará sobre la delincuencia por su adiestramiento, su equipamiento, su disciplina y su formación ética y moral, “el Estado Mexicano prevalece sobre todo”.

Cristian Robledo / El Sol de San Luis

Así lo comentó en entrevista exclusiva para El Sol de San Luis, el Coronel de Infantería diplomado de Estado Mayor José Luis Santos, Jefe del Estado Mayor de la 12ª. Zona Militar, quien dijo que además de su preparación física y moral, las Fuerzas Armadas cuentan con vehículos y armamentos sofisticados.

“Siempre haremos todo para cumplir y nada a nosotros nos detendrá para erradicar los males que afectan a la sociedad mexicana siempre leales a la sociedad, en estos 111 años de vida hemos evolucionado de manera importante las exigencias de la sociedad y la situación del país, nos obligan a hacerlo, el personal es más profesional, mejor adiestrado y equipado, cuenta ahora con mayor preparación física, psicológica, cultural y ética”.

A ello se suma la mejora sustancial en armamento, equipo, material e instalaciones, todo; “para cumplir con las exigencias de los nuevos retos que enfrenta el país, no podemos quedarnos atrás, debemos ir a la par de las exigencias de la nación para seguir cumpliendo nuestras misiones generales”.

Entrevistado en el marco de la ceremonia por el CXI Aniversario del Día del Ejército realizada en las instalaciones de la XII Zona Militar, el Jefe del Estado Mayor comentó que en esta fecha en que se conmemora la creación de una Fuerza Armada para restablecer el orden, se refrenda el compromiso de continuar sirviendo al País, y de continuar cumpliendo todas las misiones sin importar las adversidades, principalmente en la lucha contra la delincuencia.

A las nuevas generaciones de jóvenes dijo que no se dejen convencer para integrarse a sus filas de la delincuencia, tampoco a incursionar en el consumo de drogas y que son la antesala a una probable carera delictiva, “que sean sanos, íntegros, que respeten a su familia, que estudien que no caigan en adicciones porque ese es el primer paso no para formar parte de la delincuencia por lo que deben tener bien cimentados sus valores morales y familiares”.