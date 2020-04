Cancelan vuelos a EUA y CDMX en el Aeropuerto Ponciano Arriaga

Derivado de la contingencia sanitaria por el Covid-19, diversas aerolíneas que operan en el Aeropuerto Internacional de San Luis Potosí “Ponciano Arriaga” han ido reduciendo sus frecuencias de vuelos y otras han sido canceladas temporalmente, principalmente las que tienen como destino ciudades de Estados Unidos.

A través del sitio oficial de Grupo OMA se mostraba que de las siete frecuencias que se tenían programadas de salida este miércoles, seis fueron canceladas y una permaneció en estatus de demora.

Foto por Norma Rivera

De los vuelos internacionales, el de San Luis-Dallas de las 5:00 am que es operado por American Airlines fue cancelado, mientras que el de las 12:43 pm se reportaba demorado; el vuelo San Luis-Houston de las 05:00 que es operado por United también fue cancelado.

Por otro lado, de los vuelos nacionales operados por la empresa Aeroméxico todos fueron cancelados, el de las 06:30 am con destino a Monterrey, y los de las 06:01 am, 10:01 am y 19:16 pm con destino a la Ciudad de México.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO), Gustavo Puente Orozco, señaló que desde la semana pasada el administrador del aeródromo potosino les informó que se han ido reduciendo frecuencias de algunos vuelos tanto nacionales como internacionales, como una medida preventiva ante el Covid-19, además de que la disminución en el flujo de pasajeros también ha influido en esto.

“Más que cancelaciones, las aerolíneas están suspendiendo sus frecuencias para posteriormente reactivarlas; tanto los dos vuelo a Houston y Dallas están reduciendo sus frecuencias, y algunos hacia la Ciudad de México, aunque todo es muy cambiante y va variando día con día”, expresó.