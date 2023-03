Calma, pide Cuauhtli Badillo a quien espiren a candidaturas en MORENA

Luego de que varios servidores públicos identificados con MORENA andan en plena pre campaña de cara al 2024 aunque todavía no son los tiempos legales para ello, el diputado de ese partido Cuauhtli Fernando Badillo Moreno dijo que aunque muchos de ellos tienen cartas credenciales suficientes para competir, hay que tener calma”.

Todavía no son los tiempos, hay que cuidar que no se violen las leyes electorales, quienes aspiren a un cargo y tengan en estos momentos una responsabilidad pública, deberán pedir licencia y separarse llegado el caso, pero por lo pronto hay que mantener la tranquilidad y no desesperarse.

En el caso específico del llamado superdelegado Gabino Morales, el legislador dijo que “tiene la representación del presidente en San Luis y realiza de buena manera las actividades que le encomendaron, pero los tiempos de definiciones no han llegado, pero todos son libres y tienen las cartas credenciales para aspirar a un cargo”.

Expuso que “en MORENA somos cercanos a la gente que pide que la representen en los espacios, la ciudadanía es la que decide a través de encuestas, caminamos con ella en las calles todos los días, pero aspirar a un cargo es un derecho humano y político, es natural, en los tiempos legales”.

Sobre su situación personal dijo que por lo pronto está cumpliendo su responsabilidad como legislador, haciendo un trabajo cercano con la gente como es la instrucción del presidente de la República y “estaré donde se me necesite”.