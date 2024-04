Busca Zermeño constituir un “Tribunal Universitario” en la UASLP

Se defendió la autonomía, argumentó el rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, UASLP, Alejandro Javier Zermeño Guerra, tras ganar las elecciones a la rectoría con 43 votos a favor y aseguró que una de sus principales encomiendas tendrá que ser la creación de una especie de Tribunal Universitario donde pueda sancionar a los que cometen hostigamiento sexual contra alumnas y maestras.

“Al final de cuentas el que sale ganando aquí no es el número de votos, si no sale ganando la institución, hay que reconocer que hay voces que piensan diferente y que son muy valiosas y que hay que atender y que todos podemos crecer indiscutiblemente, lo más importante es que la institución va a salir ganando y nuestra autonomía. Sin duda sin duda se defendió la autonomía. Ha sido una época difícil, pero también creo que la institución mostró esa solidez, que esperábamos de esta institución y que al final de cuentas va a salir adelante y vamos a hacer un verdadero coadyuvante en el desarrollo del Estado eso es innegable”.

Cristian Robledo / El Sol de San Luis

Los dichos de sus adversarios en estas elecciones dijo se tratan de voces que piensan diferente, pero que son dignas de ser escuchadas y prometió atenderlas “para que esta institución aproveche todos los puntos de vista, para mejorar. Les agradezco el haber participado creo que muestra la importancia que le dan a la institución y creo que es ejemplar lo que ha pasado en esta ocasión, porque sí ustedes revisan la historia de la Universidad en las posibilidades de reelección era prácticamente imposible que hubiera un candidato, entonces aquí afortunadamente se abrió”.

Pero se trata de un esfuerzo para ir democratizando poco a poco a la institución y ellos han sido un baluarte, “creo que cada uno puso algo interesante para la sociedad. Son proyectos muy valiosos, dignos de tomarse en cuenta y son de dos universitarios que han mostrado su deseo de apoyar a la institución”.

Cristian Robledo / El Sol de San Luis

A partir de esta definición habrá cambios en su gabinete por eso le dice a sus trabajadores que redoblen esfuerzos “sí va a haber cambios indiscutiblemente”.

Sobre la creación de un Tribunal Universitario que pueda sancionar y castigar a quienes cometan abuso y hostigamiento sexual a la comunidad docente, administrativa o estudiantil, refirió que es un proyecto que “sí se va a hacer realidad”, aunque desconoce sí es o no correcto el nombre, “pero la idea al menos, el concepto sí, hacer una entidad universitaria que nos permita ya llegar a concluir esos casos que están en el aire de acoso y hostigamiento que no se han resuelto, que tengamos un lugar en donde terminarlo, no se debe decir sí el término correcto, porque eso habrá que estudiarlo va a ser tribunal o no, pero la función sería similares”.

Cristian Robledo / El Sol de San Luis

Tras esta definición comenta que ahora depende del Honorable Congreso del Estado el apoyo que tenga esta institución en el factor académico “depende del Honorable Congreso y sobre ellos estaremos trabajando, necesitamos certeza laboral, saber qué porcentaje de Producto Interno Bruto del Estado vamos a contar año con año, para poder hacer planeamiento de crecimiento para crecer ahorita estamos manteniéndonos. No hemos podido abrir nuevos campos, por ejemplo de maestros contratados. Eso tenemos una gran cantidad de maestros contratados por tiempo y hora, pero no les hemos dado certeza laboral y tener más gente en ese estatus, ya permanente, como académicos. Nos hace falta el recurso también, exigen un apoyo al ámbito deportivo y cultural en los estudiantes y espero que en estos próximos cuatro años podamos hacer un proyecto de crecimiento probablemente apoyados por infraestructura ajena a la universidad, usar canchas diferentes y usar probablemente patrocinios para poder incrementar mientras no tengamos un recurso suficiente para dedicarle al deporte exclusivamente”.