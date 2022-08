Bomberos batallan para conseguir gasolina y aún así, no dejan de atender auxilios

Aun y con problemas para cargar combustible por la falta de recursos, el área operativa del cuerpo de bomberos no ha dejado de atender los llamados de auxilio por parte de la población, una gran ventaja es que éstos han disminuido de manera importante en relación a los registrados en el mes de julio.

“Una gran ventaja es que este mes creo que esteremos cerrando con menos servicios que en el mes de julio, cuando registramos alrededor de 500, mientras que este mes así como vamos considero que estaremos cerrando con alrededor de 400 servicios”.

Así lo comentó en entrevista con El Sol de San Luis, el comandante del Cuerpo de Bomberos, Adolfo Benavente Duque, quien dijo también que los problemas de liquidez del patronato para el consumo de gasolina han obligado a solicitar apoyo con personas cercanas, amigos, etc.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

Las personas a quienes se ha pedido apoyo, de buena fe han estado colaborando a fin de que no se detengan los apoyos de auxilio en situaciones de emergencias, que de no ser por la loable institución, la población no sabría cómo atenderlos de manera correcta y segura y aún más, como controlarlos.

Una ventaja es que el Patronato ha podido solventar aún, el sueldo del personal que percibe alguna remuneración por su trabajo, y el problema más fuerte que se tiene es con el tema del combustible para la movilidad de las unidades.

Las atenciones que representan mayor gasto para los bomberos, son los servicios que se solicitan fuera de la mancha urbana, o ya en carretera, cuando hay accidentes, incendios de vehículos u otros.

Sobre las llamadas falsas, Benavente Duque celebró que este mes hayan disminuido de manera considerable al registrarse solo dos, dijo que en gran parte se debe a que hay muchas llamadas que se filtran a través de los números de emergencias como 089 y 911, donde los operadores las detectan y no las canalizan, lo que ha coadyuvado también a evitar el gasto innecesario de combustible.

