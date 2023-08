Banda dedicaba la robo de automóviles con violencia ya fue detenida

Integrantes de una banda proveniente de estados vecinos, eran los responsables del robo con violencia, de vehículos de alta gama en San Luis Potosí, esta célula delincuencial finalmente ya fue desmantelada y sus miembros que tienen vínculos con la delincuencia organizada, detenidos por elementos de la Guardia Civil del Estado.

Así lo dieron a conocer tanto el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, como el secretario de seguridad, el general Guzmar Ángel González Castillo, quien dijo que los detenidos son personas consideradas clave en los hechos registrados en los últimos días en la capital potosina, y fue mediante los operativos disuasivos, recorridos de sobre vigilancia y presencia de la nueva División Caminos de la Guardia Civil Estatal, que se ha dado la detención diaria de sujetos con vehículos con reporte de robo.

El mandatario estatal dijo al respecto que este grupo, con violencia les quitaban sus vehículos a las familias en la zona poniente para llevarlos a vender a Querétaro, “ese es el modus que de esa banda, allá se los pagaban a 15 mil pesos; con una pistolita se llevaban dos carros o tres al día obteniendo 45 mil pesos diarios, finalmente ya fueron capturados por parte de la Guardia Civil y la Fiscalía del Estado, ahora el tema en esa zona ya paró, eso urgía porque seguramente iban a venir a la feria a hacer su agosto, ya que los carros están parados y más fácil, se los llevan”.

El general Guzmar, por su parte dijo; que esa detención es una prueba de la capacidad de respuesta con la que se ha venido actuando para no permitir los embates de la delincuencia en el estado.

Confió que con la desarticulación de esta célula delincuencial, el robo de vehículos y camionetas disminuya considerablemente, se refirió al par de sujetos detenidos como piezas claves en los últimos robos que se han registrado, además que la autoridad investigadora y persecutora de los delitos en este caso la FGE continua ahondando en las indagatorias.

“Estamos actuando con firmeza con actividades de disuasión que se complementan con la actuación de otras corporaciones de seguridad”, detalló que al entrar el nuevo Gobierno en promedio diario se robaban de 18 a 20 vehículos, y ya con los despliegues operativos se redujo de 3 a 5 hechos de los cuáles se recuperan en su gran mayoría.