Balnearios deben contar programas de Protección Civil: Gobierno

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) comenzó las revisiones a distintos balnearios y albercas de los municipios de la zona Centro, con el objetivo de que cuenten con las medidas preventivas de seguridad y se le garantice a la población protección a su integridad durante el periodo de Semana Santa, tal y como lo ha instruido el Mandatario Estatal Ricardo Gallardo Cardona.

Mauricio Ordaz Flores, titular de la CEPC, informó que son aproximadamente 16 centros acuáticos ubicados en los municipios de San Luis Potosí, Villa de Reyes, Soledad de Graciano Sánchez y Santa María del Río, en los cuales se vigila que cumplan con dictámenes correspondientes, además de las inspecciones en siete Centros Deportivos de la capital.

Cortesía | Gobierno del Estado

Apuntó que se verifica que cuenten con señalética de rutas de evacuación, salidas de emergencia y puntos de reunión; señalética de la profundidad en cada una de las albercas, además de que cuenten con extintores, botiquines de primeros auxilios y un Programa Interno de Protección Civil aprobado por la Coordinación, y que los salvavidas tengan actualizado su curso de Rescate Acuático.

Cortesía | Gobierno del Estado

Se les exhortó a las y los encargados de estos establecimientos evitar el ingreso y la venta de bebidas alcohólicas en botellas de vidrio, con el fin de evitar cortaduras y agresiones con vidrios rotos entre las y los asistentes.

Cortesía | Gobierno del Estado

Asimismo, pidió a las familias seguir algunas recomendaciones, tales como: no descuidar a las y los niños, especialmente si no saben nadar; no ingresar a las albercas hasta después de hora y media de haber ingerido alimentos; verificar la profundidad de la alberca a la que se ingresará y localizar medidas de seguridad como las salidas de emergencia, rutas de evacuación y puntos de reunión; extintores, brigadistas, puestos de socoro y botiquines de primeros auxilios.

