Ayuntamientos no deben dar más de un permiso para circular sin placas: diputado

El diputado Alejandro Leal Tovias dijo que los ayuntamientos no deben otorgar más de un permiso para circular sin placas a los automovilistas, porque es mala práctica andar de manera irregular amparados con ese documento.

El incidente donde una mujer que circulaba en un vehículo sin placas y con un permiso vencido, que originó una fuerte discusión entre sus parientes y un elemento de Tránsito Municipal que de viralizó en redes sociales, puso al descubierto varias situaciones.

Señaló que en primer lugar, el circular sin placas ya es motivo de infracción y de que el vehículo sea llevado al corralón pero, además, circular con un vehículo con el permiso vencido agrava la situación, como fue el caso que todo mundo conoció en diversas plataformas.

vehículo sin placas | foto por Norma Rivera

Lamentablemente los ayuntamientos recurren a la práctica de renovar los permisos indefinidamente y así, automovilistas circulan sin placas siempre y no hacen ningún trámite nunca, por ello es necesario tomar medidas determinantes como el hecho de que solo se pueda emitir un permiso y no más, no se les deben estar renovando cada vez que quieran.

También se pronunció porque haya campañas para evitar que los taxis circulen con vidrios polarizados ya que muchos hasta el parabrisas polarizan y eso impide que haya visibilidad al interior de la unidad, poniendo en riesgo la seguridad de los ciudadanos.

Hizo un exhorto a la SCT para que tome medidas en este sentido, ante los hechos donde se han visto involucrados taxistas en hechos de inseguridad.