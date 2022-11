Ayuntamientos ajustarán valores de suelo y construcción en 2023

Integrantes de la comisión Primera de Hacienda y Desarrollo Municipal del Congreso del Estado, aprobaron las propuestas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción de seis ayuntamientos, que tienen entre 12 y 15 años de no realizar ningún ajuste a las tarifas.

El presidente de la Comisión diputado Cuauhtli Fernando Badillo Moreno dio a conocer que en la reunión de trabajo, “aprobamos los valores que cumplieron las disposiciones de ley, tomando en consideración los criterios del Instituto Registral y Catastral que fueron la base para la decisión de los integrantes de la comisión”.

Los ajustes son fortalezas económicas para los ayuntamientos y un área de oportunidad para tener ingresos que les permitan hacer inversiones en los temas que son prioridad, ya que los ingresos propios son limitados y más para quienes tienen años sin actualizarlos.

Asimismo en la reunión de trabajo, se determinó que “Mexquitic de Carmona no cumplió los criterios que se requerían, por lo que tuvimos que desecharle las propuestas de valores y tendrá que seguir con los del ejercicio anterior, es decir, los que están corriendo este 2022”.

“Villa de Guadalupe no contó con todos los criterios, no presentó el acta del Consejo, y tampoco había condiciones para aprobarle el proyecto; las propuestas que se aprobaron en el ICR y en la comisión fueron las de Alaquines, Cárdenas, Cerritos, Lagunillas, Santa Catarina, El Naranjo; no habían registrado aumentos en más de una década”.

El diputado Badillo Moreno añadió que en el caso del ayuntamiento de Tamazunchale, la propuesta incluye la creación de dos localidades que serían incorporadas al cobro pero sin sustento ni soporte técnico, de tal manera que no procedió y tendrá que aplicar las tarifas de 2022. En el caso de San Martín Chalchicuautla el proyecto de valores llegó de forma extemporánea y se aplicará la misma medida.

En promedio, las propuestas aprobadas oscilan en el 39 por ciento de aumento “que puede sonar muy elevado pero se hace una ecuación en base a una tabla respecto de la Ley de Ingresos, se pasa al millar y resultan aumentos de pocos centavos, que no son lesivos para la economía de los contribuyentes”.

Más temas relacionados con "Congreso del Estado"