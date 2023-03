Ayuntamiento redistribuirá su presupuesto; la prioridad es el agua

Tras aceptar que la crisis del agua en la capital potosina se estaría complicando derivado de una protesta de habitantes de El Realito, en Guanajuato, que están impidiendo el rebombeo a San Luis Potosí, el alcalde Enrique Francisco Galindo Ceballos, confesó que redistribuirá el presupuesto de egresos 2023 para dar prioridad al abasto del vital líquido.

Reconoció que esa distribución de los tres mil 800 millones de pesos a ejercer este año, afectaría principalmente el programa Vialidades Potosinas. “Primero lo primero, y hoy por encima de todo está el agua, los potosinos quieren agua”, aseveró.

No descartó, empero, la posibilidad de solicitar un crédito. “El Ayuntamiento está muy sano para solicitar crédito, es otra alternativa; si en mi redistribución de recursos no afecto tanto a Vialidades Potosinas me iré por ahí y se lo propondré al cabildo…”.

Mencionó que la más reciente fuga en el acueducto ya fue reparada y se esperaba que este inicio de semana comenzara a llegar agua a los tanques de distribución, pero no fue así. “Ahora la comunidad de El Realito, allá en Guanajuato, está inconforme y ayer (la noche del lunes) tomaron el equipo que rebombea agua a San Luis Potosí”.

La inconformidad, se sabe, se debe a temores porque la presa se reviente debido a las fugas en su cortina, y que afecte la localidad; hace unos años, se había suscitado una toma similar pero en protesta por adeudos que mantenía la empresa operadora.

Galindo Ceballos reveló que, desde la semana pasada, se opera un equipo que busca dónde perforar nuevos pozos, reperforar o redistribuir otros, pero cuidando los niveles de flúor arsénico y metales pesados.

También se busca recuperar pozos clandestinos, irregulares o subutilizados. “Tengo que rescatar los 480 litros por segundo que manda El Realito y lo tengo que sustituir con fuentes de agua locales; esa es mi meta para no depender de El Realito”, expuso.

En otro tema, y con respecto al resultado de una encuestadora nacional que lo coloca como el alcalde mejor evaluado en el país, Galindo Ceballos manifestó que para él ello significa un compromiso muy grande, pero que se deriva del trabajo, no solamente el personal, sino de sus colaboradores y de todos los potosinos.