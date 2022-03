Ayuntamiento e Interapas resuelven problema sanitario al sur de la ciudad

En respuesta a planteamientos de la población, la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento e Interapas acordaron una inversión conjunta de 1.3 millones de pesos para la instalación de la red de drenaje, la rehabilitación de las tomas de agua potable y la pavimentación de la calle Leonardo da Vinci, entre avenida Salk y Marie Curie en las colonias Progreso y Las Pilitas, donde las descargas de aguas residuales domiciliarias daban simplemente al subsuelo.

El alcalde de San Luis Potosí explicó que con esta obra se atendió la solicitud de vecinos de la calle Da Vinci. “Se tomó la decisión de renovar toda la calle porque se volvía realmente un círculo vicioso si no le entrábamos de fondo. No había drenaje, la red de agua no estaba conectada y el pavimento estaba destrozado. Hoy la nueva visión de trabajo fue cambiar el drenaje, la red de agua, las tomas de agua para cada vivienda y poner concreto hidráulico. Es una buena inversión porque más que vialidad, este era un tema de salud pública”.

Durante un recorrido de supervisión por las obras, el alcalde capitalino explicó que debido a la falta de drenaje, las aguas negras formaban una laguna permanente, lo que provocaba molestias y riesgos para la salud de los vecinos. Con respecto a las obras que se realizan, que tienen ya un avance aproximado del 80%, la Dirección de Obras Públicas y el Interapas informaron que se instaló la red de drenaje, además de que se renovó y reubicó la red de agua potable. Esta infraestructura ahora va bajo la banqueta, una medida acorde con las nuevas técnicas, para evitar riesgos de contaminación en caso de ruptura, además de que se instalaron nuevas tomas domiciliarias.

Igualmente, se procede a la pavimentación de la calle con concreto hidráulico de alta calidad y a la colocación de guarniciones y banquetas, en una zona en la que habitan 4 mil personas que ya no tendrán riesgos sanitarios por las condiciones del drenaje en su calle.