Aumento salarial a burócratas del Gobierno de SLP, máximo de 5%: OM

Sería el próximo mes de junio cuando inicien las mesas de negociaciones, en las que el SUTSGE presente su propuesta formal hacia la negociación colectiva.

Ante esto, el titular de la Oficialía Mayor, Noé Lara Enríquez adelantó que “la capacidad máxima que tienen las arcas estatales para conceder un incremento salarial anual al sector de la burocracia no es más de un cinco por ciento”.

Recordó que el año pasado no fue arriba de 5.5 por ciento “lo que creemos que es lo más que se pudiera lograr para 2024, a lo más un 2.5% a la remuneración salarial, y un porcentaje parecido, o quizá de un dos por ciento, a las prestaciones, todo regulado por la Ley de Disciplina Financiera”.

El funcionario estatal explicó que, desahogada la negociación entre junio y julio, “para el mes de agosto pudiera formalizarse el acuerdo de incremento salarial vigente para 2024 con el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de Gobierno del Estado, junto a las otras centrales sindicales”.

Añadió que el Presupuesto de Egresos del Estado, año con año considera una previsión, con la que se soporta el ajuste anual del salario de la burocracia, y sus prestaciones, “es por eso que no podemos conceder una cantidad mayor a la presupuestada, porque eso origina un desbalance por no tener el dinero suficiente para enfrentar esos pagos, y el gobierno ha sido muy cuidadoso en esa parte, generar nuevos compromisos que no se puedan pagar o haya dificultad en hacerlo”.

Otras solicitudes o demandas hechas por los sindicatos de burócratas que han estado relacionadas con más costos, añadió, han permanecido congeladas, “nuevas plazas o basificaciones están canceladas porque suponen un nuevo compromiso de pago, ejemplificó”.

Es una solicitud que hacen en las negociaciones anuales, refirió, pero requiere de mucho estudio y la mayoría de las veces son rechazadas, porque representa un nuevo pago y más que eso, sostenerlo conforme a las nuevas condiciones de cada año, es por eso que están congeladas.

Finalmente, Lara Enríquez destacó que, a diferencia del sexenio pasado cuando prevaleció el desorden en el manejo de recursos humanos, “ahora se tiene identificado quiénes forman parte de la nómina, sus funciones, cantidades, y los costos asociados a ella”, concluyó.