Atienden fuga de aguas residuales de Villa Magna a un Área Natural Protegida

Interapas y ayuntamiento capitalino atenderán fuga de aguas residuales provenientes de red hidráulica del Fraccionamiento Villa Magna, un hecho que fue denunciado a través de un reporte ciudadano y en el que supuestamente se informa que estas aguas negras llegan a una área natural protegida.

Ante esto el alcalde capitalino Enrique Galindo Ceballos indicó que, ya se tiene registrado el incidente y que este hecho es cercano a un pozo de la zona, y también detalló que no es la primera vez que sucede un tipo de fuga como esta.

“Sí tenemos conocimiento y lo estamos ya atendiendo, pues Villamagna tiene muchas fugas, al menos reporta tres o cuatro fugas al día y pueden ser de agua limpia y de aguas negras. Solo que ahí hay una situación extraña, jurídicamente hablando, no obstante las atendemos y yo personalmente atiendo los reportes de Villa Magna”.

Asimismo, señaló que en esta zona hay diversos problemáticas con el agua, sobre todo porque la planta de tratamiento de este fraccionamiento no funciona, por lo cual es el Ayuntamiento capitalino y el Interapas harán gestiones para rescatarla.

“Estamos en ese proceso de rescatarla por el Ayuntamiento pues la planta no se hizo bajo las especificaciones técnicas y conforme a las condiciones de Villa Magna , yo creo que no funciona para Villa Magna y debido a esto iremos a tratar esta fuga”.

Sobre este último tema, el presidente Municipal aseguró, que el Interapas se atiende entre 20:30 fugas de agua al día que son reportadas en su línea, y otras más que son detectadas por el organismo.

Pues para ellos es esencial que el agua que es potable y que sirve para utilizarla en el servicio doméstico, no se desperdicie y también que las aguas residuales no salgan de la Red hidráulica que le corresponde para evitar problemas de infecciones a la salud, pero sobre todo que no causen daños a la ciudadanía.