Aplican "operativo mochila" en la facultad de Comunicación de la UASLP

Sorpresivamente, elementos de Seguridad Universitaria acompañados de perros detectores de droga, aplicaron el Operativo Mochila en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, revisaron desde el acceso principal, los casilleros, salones y áreas comunes. Se informó que detectaron solamente unos residuos y un objeto para fumar, este operativo se hizo porque previamente se detectó a dos estudiantes que llevaban estupefacientes y fueron dados a conocer a la Fiscalía General del Estado, FGE.

Adriana del Socorro Ochoa directora general del plantel contó que se trató de un tema preventivo porque se reconoce que hay un elevado consumo entre la comunidad estudiantil "lo dicen las cifras de narcomenudeo, San Luis Potosí tiene más carpetas de investigación en este tema a comparación de la Ciudad de México lo que habla de que debemos estar de frente porque sí lo sueltas es mucho peor. Para salir de dudas se solicitó este evento preventivo".

El Departamento de Seguridad y Resguardo de Bienes Patrimoniales fue la autoridad encargada de aplicar el operativo de prevención "hubo un par de incidentes que ameritaron detenciones, totalmente fuera de nuestro alcance en el exterior de la facultad, entre la semana pasada y hace 10 días fueron dos jóvenes estudiantes, cada uno por su lado, en uno traía una cantidad de droga más allá de lo que marca el consumo, ese tema ya lo tiene fiscalía, no es asunto nuestro y está rectoría tomó la decisión de que los operativos en las facultades sean algo regular, no solo cuando se presentan este tipo de cosas sino por petición".

El objetivo del operativo fue prevenir el uso de sustancias en el interior del plantel, así como la distribución y/o comercialización de drogas.

"Se solicitó para poder ir más allá de cualquier situación de consumo estudiantil o de los maestros, porque ese asunto no solamente es de los jóvenes y la Red Universitaria se encargó de diseñar y llevar el operativo con Derechos Humanos con acompañamiento de testigos a distancia de la representación estudiantil, se revisaron mochilas en la entrada, quienes se dieron cuenta que estábamos con el operativo no entraron y dejaron abandonados objetos en la calle. Hubo un binomio canino que se llevó, revisaron los lockers, descartamos a los propietarios de los espacios, sí se encontraron residuos de consumo en unos sanitarios y un aparato para fumar droga, fue todo lo que se encontró. Esto es señal de que no somos ajenos, pero la situación en la facultad es estable se revisaron también los lockers del personal de mantenimiento".

Previo al dispositivo, se emitió información sobre la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que avala la legalidad de operativos como el hoy realizado y el cual se realizó apegado a derecho.

Las acciones fueron coordinadas por el jefe del departamento, Antonio Garza Nieto y se contó con la presencia elementos de Seguridad Universitaria y de un binomio canino. También estuvo presente personal de la Defensoría de derechos universitarios UASLP encabezado por tu titular, Urenda Queletzú Navarro Sánchez y el defensor adjunto de Quejas y Denuncias, Jorge Andrés Delgado Delgadillo.

Una vez concluida la supervisión en todas las instalaciones, se realizó una plática informativa a personal y estudiantes de Ciencias de la Comunicación, a quienes se les hizo saber que el consumo de sustancias dentro del plantel implica una responsabilidad administrativa que puede derivar en una amonestación, suspensión o expulsión.

Asimismo, se hizo énfasis en que la distribución y o comercialización de enervantes constituye un delito, por lo que en caso de detectarse a alguna persona que incurre en esa actividad se le pondrá a disposición de las autoridades correspondientes.

Las autoridades universitarias informaron que continuará este tipo de operativos a fin de garantizar la seguridad de quienes integran la institución.