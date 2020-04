Anuncian programa #InpoJuveEnCasa para jóvenes en SLP

Con la finalidad de acatar las recomendaciones implementadas por la Secretaría de Salud, para evitar contagios de Covid 19, el Instituto Potosino de la Juventud trabaja en varias dinámicas, implementadas a través de las redes sociales.

Así lo informó el titular de la dependencia, Luis Fernando Alonso Molina, quien detalló que el proyecto consiste en cursos en línea, concursos culturales y deportivos.

El funcionario estatal destacó que, dentro de este innovador programa, también brindarán recomendaciones nutricionales, apoyo psicológico, medidas de prevención en esta cuarentena.

Además, añadió, se estará ofreciendo información acerca de los estímulos económicos que se otorgarán a través de SIFIDE y de las dependencias que se designe para ello.

Realizó una invitación para que las y los jóvenes sigan las redes sociales de la dependencia, mismas que pueden encontrarse en Inpojuve Actitud Joven, donde se publica toda la información, convocatorias y actividades.

La situación de pandemia por la que se atraviesa actualmente a nivel mundial, advirtió, ha dado un giro de 360 grados en la dinámica de vida de todas y todos, “más aún de las y los jóvenes que atraviesan por naturaleza una etapa de vida llena de energía, donde son muy sociables y gustan de realizar muchas actividades así como buscar espacios de expresión, por lo que no deja de ser un reto el acercar acciones y actividades que impulsen la creatividad y el desarrollo de la juventud”.

Finalmente, Alonso Molina dijo tener la camiseta bien puesta, para trabajar por las y los jóvenes potosinos de las cuatro zonas del Estado, por ahora la prioridad es que nos quedemos en casa, que no salgamos, que seamos empáticos y solidarios para que este virus no ataque a muchos; nos toca quedarnos en casa, pero no por eso, dejaremos de trabajar y de buscar opciones para estar cerca y brindar espacios donde la juventud pueda expresarse y mantenerse activa, afirmó.