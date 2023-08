Anuncia SICT que habrá cierre de la carretera Valles-Tamazunchale

Habrá cierres momentáneos a la circulación vehicular este miércoles en la carretera Valles-Tamazunchale, informó la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

El Centro SICT en San Luis Potosí informó que se ha programado el cierre total en el km 305+205 de la carretera Valles-Tamazunchale, esto con el propósito de llevar a cabo estudios exhaustivos sobre la estructura del puente Cómoca.

Cortesía SICT

Los análisis y pruebas consisten en la medición de las dimensiones, contorno, características de la superficie, distancias, direcciones y elevaciones para cada una de las tres armaduras del puente.

Las actividades están programadas para este miércoles 9 de agosto con un horario de ejecución desde las 04:00 am hasta las 08:00 am. Como consecuencia, se interrumpirá el tránsito vehicular en tres intervalos de 30 minutos cada uno. Estos intervalos serán de 04:00 am a 4:30 am, de 05:30 am a 6:00 am, y de 07:30 am a 8:00 am.

Cortesía SICT

Una vez que se hayan realizado las pruebas en cada estructura, se restaurará la circulación para mitigar cualquier posible congestión vehicular.

Para garantizar la continuidad del tránsito durante este período, el Centro SICT en la entidad sugiere una ruta alternativa destinada a vehículos ligeros y unidades de hasta 3 toneladas, que consiste en tomar salida a la derecha hacia la carretera San Luis Potosí-Jalpilla, seguir durante 3 km para incorporarse a la avenida Juárez hacia Axtla de Terrazas, doblar a la izquierda y posteriormente seguir por calle 1º de mayo, tomar puente Axtla hacia la izquierda hasta la salida a Cómoca en la carretera Valles-Tamazunchale; finalmente entroncar nuevamente en la carretera federal Valles-Tamazunchale.

Durante todo el período de cierre y pruebas, los agentes de la Guardia Nacional (GN) estarán presentes para brindar seguridad y asistencia a los conductores que transiten por esta vía.