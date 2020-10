Ante pandemia, no se autorizarán aumentos a impuestos

La presidenta de la Comisión Primera de Hacienda y Desarrollo Municipal del Congreso del Estado, diputada Laura Patricia Silva Celis mencionó que, ante la situación que viven los Ayuntamientos en San Luis Potosí no es factible el incremento de los impuestos, pues la ciudadanía se ha visto afectada ante la pandemia por el Covid-19.

Mencionó que ante los recortes por parte del Gobierno Federal a todos los ayuntamientos, estos se encuentran en una crisis pues las necesidades en infraestructura, salud y educación siguen latentes en toda la población.

Silva Celis hizo hincapié en que muchos niños y niñas no se les pueden garantizar el acceso a la salud, pues en las comunidades no hay energía eléctrica o internet, y esto no se puede lograr con la falta de presupuesto.

Hizo un llamado a los alcaldes para que exijan al Gobierno Federal, el aumento de sus participaciones y el restablecimiento de ellas, así como el no recorte de los ramos para su desarrollo municipal, pues las necesidades de la población se hacen cada vez más grandes y los ayuntamientos tienen mayores dificultades para costear los gastos que se generan, pues necesitan también responder a las demandas y necesidades de la población.

La diputada mencionó que desde el Congreso del Estado, se mantendrá vigilante y en completa disposición de apoyar y coadyuvar con los ayuntamientos a fin de que la situación les sea más fácil, por lo que se mantendrán sesiones de trabajo y capación desde la Comisión que preside.

Reiteró que desafortunadamente los ayuntamientos tendrán que enfrentarse a priorizar que es lo más importante y urgente en sus municipios, pues ante los recortes presupuestales no hay recurso que alcance.