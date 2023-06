Ante crisis del agua, hechos y no palabras bonitas, exigen diputados

Diputados del Congreso del Estado pidieron al presidente municipal de la capital Enrique Galindo que implemente acciones concretas para combatir la crisis del agua, mas allá de su solicitud al gobierno federal para la declaratoria de emergencia, porque las palabras bonitas no solucionan nada y la gente no quiere que le jueguen el dedo en la boca.

Los legisladores Dolores Eliza García Román y José Luis Fernández Martínez señalaron que hay plena disposición de ayudar a las autoridades a resolver el problema, pero primero se deben conocer las acciones propuestas, cuáles son viables, con qué se cuenta, “esperamos tener mas información para sumarnos”.

Es una lástima que se estén atendiendo cosas a través de una emergencia, cuando se desperdiciaron tiempos valiosos para atender este problema de fondo, que no es nuevo, que tiene años y hoy se agrava más.

Las buenas ideas y buenas intenciones que tiene el presidente municipal de la capital Enrique Galindo Ceballos y los planes positivos del director del Interapas para afrontar el grave problema de la falta de agua en la zona metropolitana, se deben traducir en acciones, en hechos concretos y no quedar solamente en expresiones.

Así lo señaló la presidenta de la Comisión del Agua del Congreso del Estado diputada Dolores Eliza García Román, al afirmar que solicitar la “declaratoria de emergencia por la crisis hídrica en San Luis Potosí” ante el gobierno federal, es una acción que debe ir acompañada de acciones concretas.

“Independientemente de lo que pide la autoridad municipal, en la capital estamos en una situación de crisis y se deben tomar cartas en el asunto para salir adelante; se habla de un ‘mes cero’ que es cuando ya no habrá suficiente pero no se dice qué se hará ante esa situación”, expuso.





La legisladora añadió que mientras se siga extrayendo el agua de los pozos se seguirá afectando a los mantos acuíferos; “ante esta solicitud de declaratoria de emergencia vamos a esperar a ver qué sucede, porque lo que sí es un hecho es que no ha habido interés para solucionar este problema”.

Manifestó que “constantemente vemos posturas muy buenas pero solamente nos juegan el dedo en la boca, las acciones no concuerdan con las palabras bonitas y un ejemplo es que, por ejemplo, las escuelas no tienen agua y eso genera un problema de salud desde el momento en que los baños están sucios”.

La diputada García Román expuso que “le pediría al presidente municipal de la capital que esas ideas que tiene las ponga en acción, porque no las vemos; el director del Interapas no hace nada, quedó de mandar un informe cada mes de acciones para combatir el estrés hídrico y no ha cumplido”.