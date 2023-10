Alumnos y padres de familia cierran telesecundaria de Zaragoza por falta de maestro

Un solo maestro les hace falta en la escuela Telesecundaria de la Comunidad de Jamay, localizada en el municipio de Villa de Zaragoza, y ante la falta de compromiso de enviar a un profesor, los propios padres de familia y alumnos decidieron cerrar la escuela.

A partir de este miércoles, cerraron la institución educativa que atiende a 32 alumnos de la zona, lo definieron así porque desde hace tiempo están sin un profesor y presuntamente las autoridades educativas no lo designan.

La situación explotó porque ayer también cerraron la escuela de Cerro Gordo de ese mismo ayuntamiento, e inmediatamente las autoridades educativas enviaron a los varios profesores que necesitaban, sin embargo a su escuela no llegó ninguno.

Los estudiantes cargaban pancartas donde se leía "Nuestra escuela no es burla de ninguna autoridad educativa", "Nuestra escuela no se abrirá hasta que llegue un maestro", "Autoridades de Sege, ustedes son las responsables de que nuestros niños y niñas no tengan clases", "Rubén Reina Ramírez, sinónimo de confrontación".

El profesor Neftalí Delgado comentó que los padres de familia se indignaron porque no les enviaron a un docente, muy probablemente porque este docente es uno de los quejosos que toma las instalaciones de la Dirección de Pensiones del Estado cada que no les pagan, hecho que se ha vuelto recurrente.

Al lugar arribaron Rubén Reina y Francisco Galván, supervisor y jefe de sector que prometieron atender lo que está sucediendo, sin embargo los padres de familia no levantarán el plantón hasta que les designen a alguien que esté frente a las aulas.

Cabe recordar que hace apenas seis días, habitantes del municipio de Villa de Zaragoza se plantaron frente a Palacio de Gobierno para exigir una nueva preparatoria, pues la que actualmente tienen, la Rafael Turrubiartes, ya es obsoleta, también exigieron maestros y la remoción del supervisor de zona Rubén Reina que supuestamente maltrata a los docentes.

En ese entonces pedían una nueva preparatoria para la comunidad de Cerro Gordo, y la llegada de maestros que ya se les otorgaron luego de que ayer cerraron la escuela, pero también solicitaban la destitución del supervisor de zona para la comunidad de Jamay y un nuevo maestro, pero los enviaron a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, SEGE, para exponer los problemas que han tenido, y pactaron estudiar el caso. A menos de una semana de esto, decidieron cerrar el plantel donde estudian sus hijos para obligar a las autoridades educativas a que les manden un educador.