Alertan por aumento de enfermos por Covid-19 en Matehuala 

Matehuala.- De acuerdo a la información proporcionada en las ruedas de prensa que ha estado dando el doctor Miguel Ángel Sireno Jefe de Jurisdicción sanitaria Número II, dio a conocer que se espera que en enero del 2021 se incremente el número de caso de COVID-19 en Matehuala, pues lamentablemente los ciudadanos no han estado llevando a cabo las recomendaciones sanitarias.

Expresó que durante este mes se han estado llevando a cabo fiestas, además de eventos sociales también religiosos en las casas particulares, posadas y reuniones familiares donde acuden muchas personas, y las calles del centro de la ciudad se han llenado con miles de personas, haciendo colas en tiendas bancos, y muchos ni siquiera portan cubre bocas, o no toman la sana distancia como se debiera, olvidando por completo las recomendaciones que se han estado diciendo.

Pide a la población cuidarse pues aunque ya este la vacuna en México esta se pondrá por etapas, y no se debe de baja la guardia para nada, espera que la gente se coloque el cubre bocas al andar en la calle, recordar que no hay que saludarse de mano, ni de besos pues a pesar de que es temporada de fiesta lo mejor es hacerse una llamada telefónica o video llamadas, agregó que afortunadamente en Matehuala no se han dado tantos casos comen otros municipios del Estado Potosino.

Las autoridades de la Jurisdicción Sanitaria No. II exhortan a no bajar las medidas preventivas para asegurar la salud de la población, sobre todo la de los sectores vulnerables.

