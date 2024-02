Alerta en SLP por sarampión “importado”; ¿cuáles son los síntomas?

La subdirectora de Atención Reproductiva y de la Salud de la Infancia y Adolescencia, Joselyn Bravo Ruvalcaba, afirma que en México no tenemos actualmente algún brote o algún caso de sarampión, los últimos que se han tenido habían ocurrido porque se trata de casos importados de otros países. A finales del mes de enero se estableció una alerta epidemiológica desde la secretaria de Salud del Gobierno de la República Mexicana pero obedece a que justamente se están viendo casos pero en países de América Latina.

“Pues se han identificado estos casos de importación y algunos otros casos. Sí, donde se desconoce si hubo o no el antecedente de viaje, no particularmente la alerta nace porque como lo mencionaste también en la cantidad de los casos en 2023 al menos en la región de las Américas, hubo 53 casos confirmados y ahorita la alerta, es porque se han identificado casos, uno en Argentina, en Brasil, hubo 12 casos a final de diciembre en Canadá, Costa Rica, Chile, Estados Unidos y Perú. Entonces es muy común, que pues nuestra gente viaje y sobre todo gente que viaja a países de Asia de África hacia la India es en donde se ha perdido esta cobertura, porque se dejaron de hacer campañas específicas de vacunación, como sabemos vino el Covid-19, y paro todo el tema de vacunación, entonces todo ello además de otras cuestiones socioeconómicas, puse ha mermado las coberturas”.

Aunque en el caso de México se ha tenido una baja en la vacunación, inclusive nos encontramos en un semáforo amarillo-naranja en cuanto a las coberturas, pero en el caso específico de San Luis Potosí, se tiene una cobertura del 90 por ciento en vacunación Triple Viral en donde se incluye el Sarampión.

Por esta dinámica constante de viajes de los mexicanos es que se está concientizando sobre la enfermedad “justamente para nosotros parte lo que hemos hecho como Servicios de Salud como Secretaría de Salud es justamente notificar a todas nuestras unidades que estén alertas, sobre todo en la población que tiene antecedentes de viajes a estos países y que sí suelen presentar algunas de las sintomatologías como son fiebre, secreción nasal, dolor de articulaciones, ojos llorosos y en este caso la erupción cutánea o un exantema que es muy característico, que acudan a unidades de salud y que se aíslen es como parte de la alerta que hemos emitido porque, no nos confiemos”.

Se recordó que hay vacunación de la doble viral que son los esquemas de vacunas que atiende enfermedades como el sarampión, rubeola y parotiditis “quienes no tienen esquema y sobre todo, si son personas que van a viajar, a algunos de estos países que estamos comentando, pues que pueden acercarse, sobre todo, lo ideal es seis meses antes a recibir una dosis de refuerzo”.

Se solicitó que los padres de familia revisen las cartillas de vacunación de los niños sobre todo de los menores de 5 años de edad, que es en donde ponen el esquema completo “si hay niños que tuvieran a partir de los 10 años que nunca han recibido su esquema, también pueden acudir a actualizarlo a las unidades salud, afortunadamente tenemos vacuna todas las instituciones del sector salud”.

En relación a los casos no comprobados del sarampión es que a nivel nacional encendieron las alertas, “estamos en alerta porque podemos llegar a tener casos sobre todo de importaciones, es decir de la gente que viaja de estos países en donde ya hay brotes de sarampión, entonces eso no exime que podamos estar exentos, o sea que pueda haber alguno a la fecha, no están confirmados, pero eso no nos deja que bajemos la las alertas, y por eso reitero la invitación a la población, a que acudan a llevar sobre todas sus niños y niños a vacunar o incluso si son adultos a revisar su esquema y a completarlo. Ahorita de América Latina, ya tienen casos Argentina, Brasil, Canadá, Costa Rica, Chile, Europa, Estados Unidos y Perú y obviamente países de sobre todo de Asia y de África que ya tienen brotes confirmados.

Fue el 29 de enero del 2024 cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitieron una alerta epidemiológica de Sarampión en la región de las Américas ante el incremento de casos a nivel global y la ocurrencia de casos importados.

Hasta el 27 de enero de 2024 se han confirmado 12 casos de sarampión en la Región de las Américas; en Estados Unidos de América se han notificado nueve casos confirmados de sarampión en el año 2024; incluyendo siete importaciones directas por parte de viajeros internacionales; los países visitados incluyeron India, Indonesia, Kazajistán, Pakistán y Arabia Saudita.

¿Cuáles son los síntomas de sarampión?

Es una enfermedad viral sumamente contagiosa causada por el virus del sarampión que pertenece a la familia Paramixoviridae del género Morbillivirus; el ser humano es el único reservorio del virus. Se transmite por diseminación de gotitas suspendidas en el aire o por contacto directo con secreciones nasales o faríngeas de personas infectadas.

La transmisibilidad es cuatro días antes y cuatro días después de comenzar el exantema, tiene un periodo de incubación de 7 a 21 días, promedio 14 días. Se caracteriza por presencia de fiebre, conjuntivitis, coriza, tos y manchas pequeñas con centro blanco o blanco azulado sobre una base eritematosa en la mucosa del vestíbulo de la boca (Manchas de Koplik). El exantema maculopapular, con dirección cefalocaudal, aparece alrededor del día 14 posterior a la exposición al virus, con una duración de cuatro a siete días, con posterior descamación furfurácea.

Los casos graves son especialmente frecuentes en niños pequeños malnutridos, y sobre todo en los que su sistema inmunitario está debilitado. En poblaciones con altos niveles de malnutrición y falta de atención sanitaria adecuada, la letalidad por sarampión puede llegar al 10 por ciento de los casos.

Las complicaciones más frecuentes llegan a ser otitis media, neumonía, laringotraqueobronquitis y encefalitis, resultado de la misma replicación viral o de una infección bacteriana agregada.