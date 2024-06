Alcaldes están de acuerdo en extinguir el Interapas: diputado

El Congreso del Estado tiene la facultad constitucional de extinguir el organismo Intermunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (INTERAPAS) y no advierte la posibilidad de acciones de inconstitucionalidad contra esta decisión, porque es congruente con los pronunciamientos de los alcaldes electos de la capital y Soledad de Graciano Sánchez.

El presidente de la comisión de Gobernación del Poder Legislativo diputado José Luis Fernández Martínez señaló lo anterior y dijo que, una vez instaladas las comisiones para procesar la iniciativa, se buscará la opinión no solo de los ayuntamientos, sino del gobierno del Estado, la Comisión Estatal del Agua, la Comisión Nacional del Agua, “vamos a hacernos llegar de toda la información que sea prudente para tomar una buena decisión”.

El artículo 12 del decreto de creación del INTERAPAS establece que: “el Congreso del Estado podrá decretar la desaparición del organismo operador intermunicipal por violaciones a la Constitución General de la República, a la Constitución Política del Estado, a la Ley Orgánica del Municipio Libre, a la Ley de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento y al presente Decreto; así como por deficiencias o irregularidades en la prestación del servicio”.

Artículo 14: “en caso de que se declare la desaparición del organismo operador intermunicipal INTERAPAS, el Congreso del Estado procederá de inmediato a entregar la responsabilidad de operar los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento a la Comisión Estatal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento (CEAPAS) en uso de las facultades previstas por el artículo 41 fracción IV de la ley de la materia”.

El diputado Fernández Martínez dijo que “hay una mayoría de diputados que apoya esta idea, que tendrá que correr un tránsito en comisiones, donde advierto que hay que hacer algunos ajustes a la forma en la que fue presentada; tiene un gran respaldo más allá de los diputados, de los ciudadanos. La gente está fastidiada y harta de no encontrar soluciones en el problema del agua y el gran responsable en esta gestión es el organismo”.

Una vez que termine el proceso de liquidación del organismo, serán los ayuntamientos quienes tengan la responsabilidad de la prestación del servicio; sobre la posibilidad de que se presente una controversia constitucional, señaló que el alcalde reelecto Enrique Galindo en campaña dijo que se iba a desincorporar del INTERAPAS.

“Todas las decisiones que toma el Congreso son recurribles en tribunales, absolutamente todas. No hay una que no pueda ser recurrida pero no podemos estar deteniéndonos en presentar ideas legislativas en función de si nos van a impugnar o no. Lo que yo advierto en este caso es que existe un gran consenso, tanto el alcalde Galindo como el alcalde Juan Manuel Navarro, alcalde electo de Soledad, ambos, en sus procesos de campaña, y eso lo tenemos registrado todos, han hablado de la posibilidad de regresar el servicio del agua a los ayuntamientos. Por lo tanto, yo no advierto que exista ningún impedimento para que esto se realice”.