Alcalde y tesorera de Tierra Nueva señalados de desviar 2 mdp

Hay transferencias bancarias a la cuenta particular de la tesorera

El presidente municipal de Tierra Nueva Rubén Rodríguez Rodríguez y la tesorera Deyra Montserrat Colín Acosta, fueron acusados ante la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado por un grupo de regidores, de desviar recursos públicos por dos millones de pesos e incrementar la deuda pública en tres millones de pesos.

Dieron a conocer que el municipio lleva dos meses sin titular de la Tesorería Municipal, debido a que Monserrat Colin Acosta, fue suspendida del cargo después de que fue señalada por el Cabildo al ejercer el presupuesto de egresos sin documentación comprobatoria y sin dar ninguna explicación por los estados financieros que demuestran un incremento en deudas por más de tres millones de pesos.

En este ayuntamiento también se encontraron transferencias bancarias a la cuenta particular de la propia tesorera con el conocimiento y complacencia del presidente, por un desfalco de más de dos millones de pesos, información que se puede constatar en los Estados Financieros de la cuenta pública 2022 entregada al Congreso del Estado de San Luis Potosí y de la cual no se percataron, al igual que la Auditoría Superior del Estado, dijeron.

Señalaron que “no contar con una titular en la Tesorería Municipal es una clara violación a la Ley Orgánica del Municipio Libre, que debe ser denunciada ante la Fiscalía General del Estado, por desvío de recursos y además se debe denunciar a otros servidores públicos involucrados por este fraude al patrimonio municipal”.

La tesorera Deyra Monserrath Colín Acosta que actualmente se encuentra suspendida, no da cuenta en qué se gastó el patrimonio de las familias de Tierra nueva, solo dice que “se gastó y se pagó” y a la fecha no entrega información comprobatoria y no se sabe qué pasó.

Advirtieron ante los legisladores que “este desvió de recursos está solapado por el presidente municipal Rubén Rodríguez” y debido a que los integrantes del cabildo no le autorizaron la Cuenta Pública 2022 y le exigieron una explicación, lo obligaron a solicitar la intervención de la Contraloría Interna, ésta al aplicar la Ley, resultó en una suspensión a Deyra Monserrath Colin Acosta para que se pueda iniciar con la investigación respectiva.

Puntualizaron que “hasta este momento ninguna autoridad edilicia sabe qué ha pasado sobre la investigación que se lleva a cabo, y se espera que la Auditoría Superior del Estado, una vez que realice la auditoría, tenga la capacidad para encontrar estas observaciones financieras y fincar las debidas responsabilidades”.